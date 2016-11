Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm vergab zum rückwirkend zum Start des Wintersemesters sieben Deutschland-Stipendien und ein Migrationsstipendium.

Rumeysa Yücel, Nevin Arslandemir, Simon Berlage, Greta Sextro, Elena Mayer, Martin Fuhry und Sebastian Hund erhielten jetzt von der Jury die offiziellen Urkunden. Evrim Sanem Ates erhielt das Migrationsstipendium.

Drei der Stipendien werden vom Förderverein der Hochschule ERANUS e.V. vergeben. Das Migrationsstipendium wird von der Akademischen Gesellschaft Hamm gefördert. Wie in jedem Jahr mussten die eingeladenen Kandidaten sich vor der Jury präsentieren und darlegen, warum gerade sie eines der Stipendien erhalten sollten. Die Fachjury bewertete anschließend die Anträge der Kandidaten und entschied sich letztendlich für die überzeugendsten Motivationsvorträge. „Es ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich die jungen Studierenden waren, sowohl charakterlich als auch im Hinblick auf Ihre Vita“, sagte SRH-Marketingreferent Andre Hellweg.

Die Jury und die Stipendiaten - Foto: SRH

Die Auserkorenen erhalten im Rahmen des Deutschland-Stipendiums eine monatliche finanzielle Förderung von 300 Euro (für zunächst ein Jahr und maximal bis zum Ende der Regelstudienzeit). „Zielstrebigkeit, Engagement und Einsatzbereitschaft: Das erwarten wir auch in den nächsten Jahren von den Stipendiaten“, so Jury-Mitglied Prof. Dr. Claus Wilke, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der SRH Hochschule Hamm. Die Stipendien seien mit der Auflage verbunden, entsprechende Studienleistungen zu erbringen. „Den Studienfortschritt werden wir regelmäßig überprüfen“, so der Professor. Das Stipendium soll zu einer finanziellen Entlastung führen und damit dazu beitragen, dass sich die talentierten jungen Menschen auf das Studium und ihre spätere berufliche Karriere bestmöglich vorbereiten können.

Die Hochschule wird auch in Zukunft wieder Deutschland-Stipendien vergeben. Weitere Informationen dazu werden zeitnah auf der Website www.fh-hamm.de veröffentlicht.