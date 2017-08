Launch der Website www.eins-content-marketing.de

Am 7. August 2017 haben die SCM – School for Communication and Management und Kammann Rossi GmbH die Website http://www.eins-content-marketing.de gelauncht. Damit haben sie eine neue Online-Plattform rund um das Thema Content Marketing geschaffen.

Die Website bietet mit ihren Rubriken Weiterbildung, Blog, Publikationen und Dienstleister ein breites Spektrum zum Thema. Außerdem ist noch eine Jobbörse geplant. Grafisch und thematisch ist sie angelehnt an das Fachmagazin „1 – Content Marketing für alle“. Im Gegensatz zu dem begrenzten Heftformat bietet die Website allerdings mehr Raum für zusätzliche Angebote und informiert über tagesaktuelle Veränderungen. Ziel des Online-Auftrittes ist es, eine neue Plattform für Diskussionen und Inspiration zu schaffen. Praktikern werden hilfreiche Informationen zur Verfügung gestellt, damit sie die Qualität ihrer Arbeit in der Kommunikationsbranche steigern und die Möglichkeiten, die das Content Marketing bietet erfolgreicher implementieren und umsetzen können.

Im Blog erhält der Leser Branchennews und in Fachbeiträgen immer einen aktuellen Überblick über die Themen, die die Experten bewegen z.B. SEO, Influencer Relations und digitales Storytelling. Die Website bietet Studien & Whitepaper zum kostenlosen Download. Interessierte können das Magazin „1 – Content Marketing für alle“ bestellen. Auch über ein Weiterbildungsangebot zu Content Marketing informiert die Website.



Über uns:

Die School for Communication and Management (SCM) ist ein Weiterbildungsunternehmen, das die Bereiche Kommunikation und Management mit gezielter öffentlicher und inhouse Weiterbildung in Form von Intensivkursen, Seminaren, Webinaren und Fachtagungen verbindet und darüber hinaus Fachbücher und Studien publiziert. Die SCM richtet sich mit ihrem Weiterbildungsprogramm an (angehende) Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen.

Seit über 40 Jahren ist die Kammann Rossi GmbH erfolgreich am Markt. Wir beraten, konzipieren, produzieren und managen innovative Projekte der internen und externen Kommunikation von Unternehmen. In allen Disziplinen spielt dabei unsere Expertise in den Bereichen „Social Publishing“ und „Social Business“ eine entscheidende Rolle. Ob bei der Integration von Social-Media-Elementen im Mitarbeitermagazin oder bei der Konzeption und dem begleitenden Change Management für ein Social Intranet – deutschlandweit sind große Unternehmen von unseren Leistungen überzeugt.