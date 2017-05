Launch des Marco Tozzi Onlineshops: Mobizcorp realisiert mit Marco Tozzi einen weiteren Markenauftritt der Wort-mann Gruppe

Berlin/Detmold, 04.05.2017 - Mobizcorp hat in wenigen Wochen den neuen Online-shop von Marco Tozzi auf Basis der Salesforce Commerce Cloud umgesetzt und gelauncht (www.marcotozzi.com).

Marco Tozzi ist das zweitgrößte Label für Damenschuhe der renommierten Wort-mann Gruppe und steht für trendige und gleichzeitig komfortable Schuhe. Die Wort-mann Schuh-Holding KG ist eines der größten Schuhproduktions- und -vertriebs-unternehmen in Europa. Der Stil von Marco Tozzi ist jugendlich frisch, detailverliebt mit vielen Variationen und vereint sämtliche globalen Modetrends in sich. Die Frische und Lebensfreude der Marke, die derzeit auch in der TV-Kampagne „Weil ich will“ inszeniert wird, zeigt sich dank Mobizcorp nach dem Launch nun auch im Onlineshop von Marco Tozzi.

Marco Tozzi, die Lifestyle-Marke der Wortmann Fashion Group bietet nun auch onli-ne ein junges, modernes responsive Design. Außerdem runden Komfortfunktionen wie Größenberater, Filialfinder und Wunschliste die intuitive Usability des Shops ab. Der gemeinsame Warenkorb mit der zuvor durch Mobizcorp gelaunchten Marke Tamaris ermöglicht einen Einkauf in beiden Onlineshops mit nur einem Checkout.

Launch des Marco Tozzi Onlineshops

„Nach dem Launch von Tamaris konnten wir mit Mobizcorp binnen weniger Wochen Marco Tozzi als weitere Marke mit komplett eigenem Look aber einem gemeinsamen Warenkorb live bringen.“ Jan-Hendrik Mau, Head of E-Commerce bei Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG

„Dieser Erfolg unterstreicht die Stärken von Mobizcorp, mit unserem erfahrenen Team ambitionierte Herausforderungen schnell, agil und mit hoher Qualität umzuset-zen.“ Friedhelm Scharhag, Gründer und Geschäftsführer von Mobizcorp Europe Ltd.