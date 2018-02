Lavafontänen treffen Nordlichter: Live-Film-Show über Islands Vulkane kommt nach München

München, 19. Februar 2018. Lavafontänen, die in den Himmel schießen und im Hintergrund das Leuchten der Nordlichter – der Naturfilmer Stefan Erdmann präsentiert zusammen mit dem Island-Reiseveranstalter Katla Travel die Live-Film-Show ISLAND 63° 66° N - Atemberaubend faszinierend.

Am Sonntag, den 25. Februar 2018, um elf Uhr verwandelt sich das Filmtheater Sendlinger Tor in München in eine Außenstelle der Vulkaninsel und entführt Zuschauer in die Welt des feurigen Naturschauspiels. Karten und weitere Termine gibt es unter http://www.erdmannfilm.de/live-termine

Hunderte Stunden Filmmaterial und unzählige Fotos sind das Resultat der knapp 30 Reisen, die Stefan Erdmann nach Island unternahm. Diese Fülle an Aufnahmen fasste er in der knapp zweistündigen Film-Musik-Show zusammen, die er am Sonntag, 25. Februar 2018, persönlich im Filmtheater Sendlinger Tor präsentiert. Anfang September 2014 war der Naturfilmer an der Ausbruchstelle des Vulkanes Bárðarbunga-Holuhraun im Hochland Islands. Mit einer hochauflösenden und einer Super-Slow-Motion-Kamera bewaffnet, ging es für Erdmann ins gecharterte Flugzeug. „Inmitten einer surrealen Landschaft, die nur aus Gletschern, Stein und Sandwüste besteht, ist die Erde aufgeplatzt und Unmengen Magma kommen direkt aus dem Erdinneren nach oben geschossen“, beschreibt Erdmann seine Erlebnisse.

Ausbruch des Vulkanes Bárðarbunga-Holuhraun Copyright: Stefan Erdmann

Der Filmemacher schafft es, durch seine Kameraführung und Bildsprache den Zuschauer hautnah am Geschehen teilhaben zu lassen. Eine jeweils eigens komponierte Musik vervollständigt dieses Erlebnis. Bei der Vorführung berichtet Erdmann zusätzlich über die Vielfalt und die Faszination Islands. Die Mitarbeiter von Katla Travel, dem Reisepartner von Stefan Erdmann, stehen den Besuchern mit Expertentipps rund um Island zur Verfügung und helfen gerne bei weiteren Fragen oder bei der Planung individueller Wunschreisen. Außerdem verlosen sie einen Reisegutschein für die Insel aus Feuer und Eis.

Weitere Informationen zu Katla Travel gibt es online unter http://www.katla-travel.is sowie telefonisch unter +49-(0)-89-242 11 20. News, Live-Berichte, Bilder und Videos auch auf facebook oder Instagram.

