Leaders Contact lädt ein zum Praxisforum „Inside IT Leistungsverrechnung & Service Katalog Management 2018“

Am 24. und 25. April 2018 findet auf Schloss Bensberg bei Köln zum vierten Mal das Praxisforum „Inside IT Leistungsverrechnung & Service Katalog Management“ statt.

Verantwortliche und leitende Funktionen aus der IT-Leistungsverrechnung, dem IT-Controling und IT-Service Management diskutieren auf der zweitägigen Konferenz die neuesten Herausforderungen und Trends des Tätigkeitfeldes.Die Kernthemen der Konferenz sind in diesem Jahr unter anderem Agile IT-Leistungsverrechnung, IT-Steuerungsmodelle für eine angemessene Preisgestaltung, die Auswirkungen der Digitalen Transformation auf IT-Kostenstrukturen und die effektive Verrechnung von dynamisch genutzten Cloud-Services und gemischt erbrachten IT-Leistungen.Vorträge aus der betrieblichen Praxis von Groß- und mittelständischen Unternehmen verschaffen den Teilnehmern intensive Einblicke über Methoden und Lösungsansätze beim Umgang mit diesen Herausforderungen. Round Tables und Working Groups bieten den direkten Austausch auf höchster fachlicher Ebene mit „Leidensgenossen“ innerhalb ihrer Peergroup.Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Konferenzwebseite http://itl-2018.leaderscontact.com



