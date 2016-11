Hohe Anschaffungskosten für neue Wirtschaftsgüter können schnell auf die Liquidität drücken und sich somit zu einer Innovationsbremse entwickeln.

Die Elbe Finanzgruppe steht als unterstützender Partner zur Seite, wenn kleine und mittelständische Unternehmen für die Modernisierung neue Maschinen und Anlagen benötigen.

Für die Etablierung am Markt oder die Realisierung bestimmter Projekte benötigen Unternehmen moderne technische Arbeitsmittel. Denn der Erfolg hängt in dynamischen Märkten maßgeblich vom Fortschritt ab. Um sich einen Wettbewerbsvorsprung aufzubauen, ist es nötig, Investitionen in neue Maschinen, Bürokommunikation oder Geschäftsfahrzeuge zu tätigen.

Jedoch fehlt für diesen Schritt häufig die dafür benötigte Liquidität. Hierbei bietet sich die Finanzierungslösung Leasing hervorragend an: Die Kreditlinie bei der Hausbank sowie das eigene Kapital werden geschont.

Die Elbe Finanzgruppe bietet Unternehmern maßgeschneiderte Leasingmodelle an, welche sich an den Anforderungen sowie der jeweiligen Unternehmenssituation orientieren.

Leasing: So finanzieren Unternehmer ihre Arbeitsmittel mit der Elbe Finanzgruppe

[Großes Bild anzeigen]

Die Elbe Finanzgruppe finanziert die benötigten Arbeitsmittel

Kleine und mittelständische Unternehmen werden durch die Elbe Finanzgruppe dabei unterstützt, Aufträge realisieren können, die ihnen andernfalls entgangen wären. Stefan Kempf, einer der beiden Geschäftsführer der Elbe Finanzgruppe, erklärt die bankenunabhängige Finanzierungslösung Leasing wie folgt: „Zur kurzfristigen Realisierung eines zusätzlichen Auftrages benötigt der Spediteur einen weiteren LKW. Doch häufig muss der Unternehmer bei seiner Bank lange Zeit warten, bis über eine Zu- oder Absage entschieden wird. Das finden wir zu kompliziert. Aus diesem Grund erarbeiten wir in kürzester Zeit eine Lösung, damit der Spediteur den zusätzlichen Auftrag binnen weniger Tage annehmen kann.“

Leasing eignet sich auch für viele weitere Anwendungsbereiche ideal, beispielsweise für die Modernisierung der Technik in einem IT-Unternehmen.

Unternehmenserfolg durch entscheidende Vorteile

Die Finanzierungslösung Leasing bietet für Unternehmer eine Vielzahl von Mehrwerten.

KMU erhalten durch die Inanspruchnahme dieses Angebots mehr Sicherheit bei der Liquiditätsplanung. Seine fixen Kosten kann der Unternehmer durch die Vereinbarung einer individuellen Leasingrate einfacher kalkulieren.

Aufgrund der Herstellerunabhängigkeit hat der Unternehmer freie Wahl bei Investitionsobjekt, Hersteller sowie Händler. Durch die Bilanzierung der Leasingobjekte bei der Elbe Finanzgruppe erzielt das Unternehmen positive Bilanzeffekte, denn die Eigenkapitalquote bleibt erhalten.

Die vereinbarten Leasingraten können als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden und sind voll abzugsfähig. Leasing führt zu einer Steuerminderung, da die investitionsbezogenen Steuern (beispielsweise Gewerbesteuer) wegfallen.

Leasing für Auftraggeber

Unternehmer kennen es: Die Kunden schätzen das Produktangebot, doch sind sie im Treffen ihrer Kaufentscheidung zögerlich. Begründet liegt dies meist in der oftmals hohen Investitionssumme. Die Elbe Finanzgruppe steht hierbei unterstützend zur Seite: Durch das Angebot einer gemeinsamen Absatzfinanzierung erleichtern Unternehmen ihren Kunden die Kaufentscheidung. Denn so können diese zu ihrem Produktangebot gleich die passende Finanzierung mit anbieten. Die Gesamtsumme wird dadurch in überschaubare und liquiditätsschonende Leasingraten aufgeteilt.

Die Elbe Finanzgruppe unterstützt Unternehmen dabei, ihren Kunden passgenaue Finanzierungsmodelle anzubieten und dadurch ihren Absatz zu fördern.