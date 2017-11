Lebensphasenoriente Personalpolitik im Mittelstand - Netzwerkveranstaltung am 14.11.2017 in München

Good-Practice-Beispiele und Ergebnisse der Initiative „Mit ElternKOMPETENZ gewinnen“

Die Initiative „Mit ElternKOMPETENZ gewinnen. Chancen eröffnen, Fachkräfte sichern“ hat im Rahmen des Familienpakts Bayern seit 2012 mehr als 170 Unternehmen durch individuelle Beratungen dabei unterstützt, die Karriere von Frauen, eine familienfreundliche Unternehmenskultur sowie die lebensphasenorientierte Personalpolitik zu verbessern.

Zum Abschluss der Initiative möchten wir die teilnehmenden Unternehmen und weitere interessierte Unternehmen, Akteure und Personen gerne für die Netzwerkveranstaltung am 14. November 2017 von 18:00 bis 20:00 Uhr bei der IHK in München einladen.

Informieren Sie sich über mögliche Maßnahmen, Angebote und Instrumente der lebensphasenorientierten Personalarbeit, lernen Sie auf der Veranstaltung gute Beispiele aus der Praxis kennen und nutzen Sie den persönlichen Erfahrungsaustausch mit Unternehmen, Initiativen und Akteuren aus Ihrer Region, um eigene Themen zu diskutieren.

Einladung zur Netzwerkveranstaltung am 14. November in München

Mit dabei sind die Unternehmen blu Professionals sowie Fujitsu Technologie Solutions aus München. Ergänzend stellen wir wesentliche Ergebnisse der Beratungen sowie die Unterstützungsmöglichkeiten der Servicestelle des Familienpakts Bayern vor, der auch nach Projektende die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Bayerischen Unternehmen fördern wird.

Die Teilnahme an der Veranstaltung am 14. November ist kostenlos. Bitte melden Sie sich bis spätestens 13. November 2017, 18:00 Uhr für die Veranstaltung an, unter . Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen, mit dem Sie sich auch per Fax anmelden können.



Kontakt:

IFGE Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH

Stephan Rauchmann

Jägerstr. 35

10117 Berlin



Tel: 030-206 58 150Fax: 030-206 58 15 49