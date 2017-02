Ledonik led-technik - Einzigartig in: Leistung / Design / Wirtschaftlichkeit

LED Lichtbandsystem – eindrucksvolle Beleuchtung – flexibel in der Anwendung – einfache Montage

Mit den neuesten Produkten, wie das Dreamline Lichtbandsystem, das mit bis zu 160Lumen/Watt Leistung, die Farbwiedergabe CRI Ra>90 – 95 auf dem neuesten Stand der Led-Technik ist, ist auch im Design ein Hingucker.Dieses Lichtband wird mit verschiedenen Lichtfarben und unterschiedliche Abstrahlwinkeln angeboten. Selbst mit diesem LED-Netzteil lässt sich nochmal enorme Energieeinsparung realisieren. Denn das Netzteil ist einstellbar von 72Watt bis runter auf 35 Watt.Das System ist erhältlich mit 5-fach-Verdrahtung für einfache Anwendung, 7-fach-Verdrahtung für Notlichtfunktion, 11-fach-Verdrahtung für Notlicht- und Dali-Dimmfunktion.Weitere Funktionen zu diesem System: Der Bewegungssensor und der DALight-Sensor können automatisch die Helligkeit einstellen, um Energie zu sparenOhne manuelle Steuerung.Zum Beispiel kann sie die Beleuchtungsintensität um die Leuchte herum erfassen, dann schaltet sie ein und zeigt einen bestimmten Lichtpegel an, um die normale Helligkeit zu erreichen.Speziell für Verkaufsräume kann man auch ein Schienenmodul für Spotlicht einsetzen um die Produkte gezielter in Szene zu setzen. Noch ein Pluspunkt für die LED Beleuchtung: Es bleicht keine Textilien ausDas jüngste Projekt für das Lichtbandsystem, war Kompressoren Sommer in Gersthofen.Statement der Firma Sommer Kompressoren,„Sommer Kompressoren GmbH setzt seit neuestem auch auf Ledonik led-technik. Die gute Beratung und der umfassende Service durch die Inhaberin Frau Dollinger und Ihrem Team haben uns sehr gefreut. Erst jetzt wird uns bewusst, auf was wir verzichtet haben. Unsere Halle erstrahlt in neuem Glanz. Unternehmen benötigen Partner auf die man sich verlassen kann. Wir wünschen Frau Dollinger weiterhin viel Erfolg.“

Beratung und weitere Information erhält man unter http://ledonik.de/produkte/led-lichtbandsystem-dreamline

oder per E-Mail unter

LEDONIK – damit mit Sicherheit das richtige Licht aufgeht