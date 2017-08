Die traditionsreiche piemontesische Kaffeerösterei Caffè Vergnano wird seit vier Generationen von der Familie Vergnano geführt.

Sie wird auch in Zukunft auf Kreativität, Innovation und Qualität setzen.

Ein Erfolg – Made in Italy

Das unternehmen Caffè Vergnano hat eine lange und prestigereiche geschichte. es wurde 1882 gegründet, als kleine gemischtwarenhandlung in chieri, einem städtchen zu füssen der turiner hügel. diese wurde vom grossvater der derzeitigen eigentümer des unternehmens, Domenico Vergnano, geführt.

Eine grosse Leidenschaft

Die wahre Berufung der Familie Vergnano kam schon bald zum Vorschein: in wenigen Jahren bemächtigte sich der kleine Laden der Geheimnisse der Kaffeeröstung und des Verkaufs von Kaffee. Das Unternehmen entwickelte sich schwungvoll, und es wurden die ersten drei italienischen Läden in Turin, Alba und Chieri eröffnet. Der erste Sprung nach vorne erfolgte jedoch in den dreißiger Jahren, infolge einer mutigen Wahl, dem Kauf einer Kaffeeplantage in Kenia.

Internationale Entwicklung

Das Unternehmen blickt unbeschwert in die Zukunft. Das heutige Werk erstreckt sich über13.500 Quadratmeter und verfügt über 18 automatisierte Produktionslinien. Unter den italienischen Großhandelsbetrieben steht es an sechster Stelle und ist in 19 Landesregionen mit über 4.500 HORECA-Kunden sowie weltweit mit mehr als 70 Verkaufsstellen in 19 Ländern vertreten. Darüber hinaus exportiert es in mehr als 80 Länder mit äußerst positiven Ergebnissen.

Unser Kaffee: eine perfekte Mischung aus Tradition und Innovation

Die hohe Qualität der Vergnano-Mischungen entsteht anhand eines außergewöhnlichen Verfahrens sowie aufgrund der Wahl der Rohstoffe.

Eine sorgfältige Auswahl der besten Rohstoffe

Caffè Vergnano bewahrt die Vorzüge eines Traditionsunternehmens und ist zugleich einer der dynamischsten Hersteller und Vorreiter.

Die langsame und traditionelle Röstung

Die Röstung ist der wichtigste Abschnitt im Verarbeitungsprozess von Kaffee, da das Geschmacks- und Aromakonzentrat von einem präzisen Röstungsgrad abhängt. Und genau in dieser Phase verarbeitet Caffè Vergnano den Kaffee auch heute noch in der traditionellen Form.Die Kaffeesorten werden, nach Herkunft getrennt, geröstet, wodurch der gewünschte Röstungsgrad erzielt werden kann. Im Gegensatz zu den meisten großen modernen Röstereien, die mit der industriellen "Turbo-Methode" arbeiten, welche aus Zyklen von 5-6 Minuten bei hochgradigen Temperaturen besteht, wendet Caffè Vergnano ein "langsames" Röstverfahren an, bei dem die Zyklen 18 bis 22 Minuten lang dauern. Bei jedem neuen Zyklus wird die Röstung von jedem einzelnen Los persönlich kontrolliert, um eine stets gleichbleibende Qualität des Produktes im Verlauf der Zeit zu garantieren.

Qualität steht bei uns oberster Wert

Caffè Vergnano hat in Sachen Umwelt den Leitsatz der Nachhaltigkeit verinnerlicht, denn eine Schonung der Umwelt, eine bessere Umweltqualität, führt zu besserer Lebensqualität.

Umweltqualität und Lebensmittelsicherheit

Seit 1999 hat sich Caffè Vergnano die neue weltweit angewandte Umweltpolitik zu eigen gemacht, die besagt, dass die Verbesserung der Umweltqualität Synonym für eine bessere Lebensqualität ist. Es wurde entschieden, in wesentlicher Übereinstimmung mit den verpflichtenden und den freiwilligen Vorschriften zum Umweltschutz und zur Produktsicherheit zu handeln. Um das Ziel zu erreichen, hat Caffè Vergnano spezifische Vollmachten für die Umweltqualität und die Lebensmittelsicherheit erteilt, deren Einführung mit den freiwilligen internationalen Vorschriften UNI EN ISO 14001:2004, IFS (International Food Standard) und BRC (British Retail Consortium) erfolgt ist. Auch wurden der Qualitätsabteilung spezifische, sowohl finanzielle als auch die Personalverwaltung betreffende Entscheidungsfreiheiten übertragen.