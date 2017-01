Leistungsbeurteilungen mit der Qualitäts- und Managementsoftware BITqms

Jedes Unternehmen hat die Erwartung, dass die eigenen Mitarbeiter ihren Beitrag zu den Zielen des Unternehmens leisten.

Deswegen sind regelmäßige Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter notwendig. Diese können als Grundlage für die Festlegung des Gehalts und leistungsbezogener Bonuszahlungen dienen sowie eine grundlegende Rolle für Personalentwicklungsmaßnahmen spielen.Die regelmäßige Beurteilung von Mitarbeitern befriedigt deren Bedürfnis nach Feedback und Anerkennung. Demotivation wird somit bereits in der Entstehung verhindert.Eine klare und transparente Beurteilung und somit auch Gleichbehandlung der Mitarbeiter ist allerdings die entscheidende Voraussetzung.Unterschiedlicher Arten der Beurteilung sind z.B.:- das tägliche Feedback am Arbeitsplatz,- die Regelbeurteilung mit standardisierten Beurteilungsinstrumenten,- die Potentialbeurteilung zur Ableitung von Personalentwicklungsmaßnahmen,- und die 360 Grad Beurteilung.Eine Form der Leistungsbeurteilung stellt tägliches Feedback am Arbeitsplatz dar. Durch direktes und anlassnahes Feedback werden Lernprozesse beim Mitarbeiter angeregt. Allerdings ist es im Betriebsalltag nicht möglich, täglich persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern durchzuführen. Deswegen ist BITqms in diesem Bereich eine enorme Unterstützung:- Aktiver Dialog wird somit zum Beispiel durch die Kommentarfunktion gefördert. Kommentare können an allen Dokumenten und Arbeitsschritten angefügt werden und werden per E-Mail-Benachrichtigung sofort an die zuständigen Bearbeiter weitergegeben. Sobald eines der abgegebenen Kommentare beantwortet wurde, erhält der Ersteller umgehend eine Benachrichtigung.- Durch Sofortfeedback können besondere Ereignisse umgehend bewertet werden. Im Formulardesigner kann ein solches Sofortfeedback-Formular erstellt werden. Dieses kann sowohl für positive als auch für negative Vorkommnisse verwendet werden.- Feedback zu konkreten Arbeitsschritten kann in Form eines Umlaufbeleges an entsprechenden Workflowschritten hinterlegt werden. Somit kann der vorhergehende Bearbeitungsschritt umgehend bewertet werden. Außerdem besteht auch bei Weitergabe eines Workflow-Schrittes die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen.Um herauszufinden, ob ein Bewerber für eine bestimmte Stelle geeignet ist, sind Potentialbeurteilungen eine große Hilfe.In der Regel wird die langfristige Entwicklungsfähigkeit eines Bewerbers beurteilt. Eine gängige Form der Potentialbeurteilung stellt das Assessment Center dar. Hierbei werden mehrere Bewerber von verschiedenen Personen bei unterschiedlichen Aufgaben bewertet und beurteilt. Oftmals ist die effektive Durchführung und vor allem die anschließende Auswertung eine große Herausforderung für das Unternehmen. Um nicht den Überblick über die Qualitäten der einzelnen Bewerber zu verlieren, empfiehlt sich der Einsatz von BITqms. Von der Planung bis hin zur abschließenden Auswertung bietet die Qualitäts- und Managementsoftware hervorragende Lösungen.Die Leistung der Mitarbeiter macht den Erfolg eines Unternehmens aus.Deswegen sind regelmäßige Regelbeurteilungen sinnvoll, um die Qualität und Leistung der Mitarbeiter einzuschätzen und dauerhaft sicherzustellen.

Individuelle Leistungen können permanent überprüft werden und mit Zielvereinbarungen abgeglichen werden.Die Erfolgsfaktoren einer Regelbeurteilung stellen zum einen die zuvor definierten Ziele und zum anderen die regelmäßige Durchführung dar. Somit wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt.Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms unterstützt alle relevanten Bereiche einer Regelbeurteilung.Natürlich sind nicht nur Beurteilungen von Mitarbeitern möglich, auch auf Führungsebenen können Beurteilungen sinnvoll sein. Um Management- und Führungskompetenzen objektiv einschätzen und verbessern zu können, hat sich die 360°-Beurteilung als geeignete Methode herausgestellt.Das Besondere an dieser Methode ist die Beurteilung von Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Blickwinkeln. Das bedeutet, zur Bewertung herangezogen werden Mitarbeiter, Vorgesetzte, Kollegen und Kunden, aber auch eine Selbsteinschätzung des zu Bewertenden. Diese Vielfalt führt zu größtmöglicher Objektivität und somit zu realistischen Ergebnissen. Durch dieses Vorgehen kann Führungsqualität auf lange Sicht überprüft und optimiert werden.

Ausführliche Informationen rund um die Leistungsbeurteilung mit BITqms sind unter http://www.bitworks.net/it/ni/anwendungsf%C3%A4lle?h=prpr abrufbar.