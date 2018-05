Leistungsbezogene Vergütung bei WK Wertkontor: Gehaltssteigerungen im Marketing- und Vertrieb

Gerade im digitalen Zeitalter bewährt sich der Direktvertrieb, dem sich Unternehmen wie der Luxusgütervertrieb WK Wertkontor aus Gütersloh verschrieben haben, abermals.

Hierfür sprechen jüngst veröffentlichte Studienergebnisse der Personal- und Managementberatung Kienbaum, die für das Jahr 2017 einen deutlichen Anstieg der Gehälter von Vertriebsmitarbeitern aufzeigen. Eine wichtige Komponente hierbei ist die leistungsbezogene Vergütung.

Die WK Wertkontor GmbH aus Gütersloh, die sich auf den Verkauf von Luxusgütern aus dem historischen und künstlerischen Bereich spezialisiert hat, beschreitet im Hinblick auf ihre Verkaufsstrategie neue, alte Wege: Sie setzt seit Beginn an ausschließlich auf den direkten Vertrieb durch kompetente und erfahrene Vertriebsmitarbeiter und trifft damit den Nerv der Zeit.

Die Vertriebsmitarbeiter besuchen die Kunden im Eigenheim und bieten das exklusive Produktsortiment, dessen Schwerpunkt derzeit auf exquisiten Faksimiles erlesener historischer Handschriften und Codices von Weltrang liegt, im persönlichen Kundenkontakt an. Hiermit kommen Sie dem Bedürfnis einer breiten Bevölkerungsschicht nach, die sich gerade im digitalen Zeitalter, in dem sich der anonyme Onlinehandel mehr und mehr durchsetzt, nach dieser Art von Kauferlebnis sehnt. Anders als beim Kauf im World Wide Web können WK Wertkontor-Kunden sich in aller Ruhe ein Bild von der Luxusware machen. Sie können sie betasten, durchblättern und sich von ihrer Qualität überzeugen. Fragen und Unklarheiten werden im persönlichen Gespräch, direkt vor Ort, beantwortet bzw. ausgeräumt. Hiernach verlangen Kunden in der heutigen, schnelllebigen Zeit mehr denn je.

Diese Entwicklung, die verstärkt zurück zum direkten Vertrieb geht, spiegelt sich schließlich auch in der Bezahlung der Vertriebsmitarbeiter wieder, bei der seit jeher die leistungsbezogene Vergütung die wichtigste Komponente darstellt. In zahlreichen Unternehmen, so auch bei WK Wertkontor, bildet sie die Grundlage des vertrieblichen Entlohnungsmodells. Um Letzteres ist es laut einer jüngst veröffentlichten Studie der Personal- und Managementberatung Kienbaum besonders gut bestellt. Gemäß der Untersuchung, welche die Vergütung von Vertriebsmitarbeitern für das Jahr 2017 betrachtet hat, sind die Gehälter im Vertrieb im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 2,6 Prozent angestiegen. Insgesamt bedeutet das, dass Vertriebsmitarbeiter ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 73.000 Euro erhalten. Davon entfallen rund 18 Prozent auf die variable Vergütung, also die vom Verkaufserfolg abhängige Bezahlung.

Diese nicht unbedeutende Gehaltssteigerung, welche die Antwort auf die sich verändernde Situation im Vertrieb ist, bildet selbstverständlich zusätzliche Anreize für Vertriebsmitarbeiter. Das wiederum bedeutet, dass ambitioniertes Verkaufen für alle Beteiligten eine Win-win-Situation darstellt. Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter, sondern auch für Unternehmen wie WK Wertkontor selbst. Gute Vertriebler steigern Erfolg und Umsatz des Unternehmens kontinuierlich. Der Schlüssel hierzu: ein gutes Grundgehalt in Verbindung mit variablen Gehaltsbestandteilen.

