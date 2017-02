Leitsch Software firmiert um in Step Ahead Leitsch GmbH

Unternehmensgruppe bündelt Kräfte

Petersberg-Steinau, 13. Februar 2017 – Der ERP-Spezialist für den Technischen (Groß-)Handel und Maschinenhandel, Leitsch Software GmbH, firmiert zum 2. Februar 2017 in die Step Ahead Leitsch GmbH um. Die 1988 gegründete Leitsch Software GmbH ist bereits seit März 2015 hundertprozentige Tochter der Step Ahead AG und Mitglied der Step Ahead Gruppe, die mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Steps Business Solution, eine eigene Microsoft-basierte CRM- & ERP-Unternehmenslösung anbietet. „Für unsere Kunden bringt die Umfirmierung keine Veränderung hinsichtlich unserer Ansprechpartner oder Leistungen. Vielmehr profitieren sie von einem noch einfacheren Zugang zu den Step Ahead Gruppen-Ressourcen“, sagt Leitsch-Geschäftsführer Markus Schulte. „Mit dem jährlichen Step Ahead-Kundentag steht ihnen zudem ein branchenübergreifendes Networking-Event zur Verfügung.“

„Wir sind durch zahlreiche ERP-Projekte und den Ausbau unseres Geschäfts in der DACH-Region in den letzten Jahren auf über 12 Mio. Euro Umsatz gewachsen. Wir betreuen in der Gruppe zusammen mit unseren 40 Partnern nun gut 1.000 Kunden mit über 25.000 Anwendern. Daher ist die Umfirmierung unserer Tochter Leitsch und damit vollständige Eingliederung in die Step Ahead Gruppe der nächste konsequente Schritt, um die Kräfte der gesamten Unternehmensgruppe unter der Marke Step Ahead zu bündeln“, sagt Wolfgang Reichenbach, Step Ahead-Vorstand. „Kunden, Partner und auch Mitarbeiter verfügen so über mehr Ressourcen, um in Zeiten zunehmender Digitalisierung ihre Prozesse zu optimieren“, so Reichenbach weiter.

Leitsch-Kunden haben im Zuge der stärkeren Verankerung in der Step Ahead Gruppe schnelleren und direkten Zugang zu den strategischen Partnern wie z.B. dem DMS-Partner DocuWare. Zudem können sie für das Customizing der Step Ahead-Unternehmenslösungen auf das branchenübergreifend arbeitende Entwicklungsteam aus 24 Mitarbeitern zugreifen.

Die Step Ahead Leitsch GmbH beschäftigt am Standort Petersberg-Steinau 24 Mitarbeiter. Mit „LS BIZ“ bietet das Unternehmen auf Basis der Steps Business Solution seit 2005 eine Branchenlösung für den Technischen (Groß-)Handel und Maschinenhandel, mit der sich Prozesse in den Bereichen Einkauf, Verkauf, Fertigung/Produktion und Außendienst schneller erfassen und automatisieren lassen. LS BIZ wird in den nächsten Monaten vollständig in die Steps Business Solution integriert. Die Step Ahead-Tochter ist bundesweit tätig. Die Kunden sind in erster Linie Technische (Groß-)Händler, Produktions-(Teilfertigung), Maschinen- und Technischer Service mit bis zu 200 Anwendern.