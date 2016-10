Lesen, Spielen, Sprechen: Retorikas neues Spiel- und Lernbuch zur Sprachfrühförderung mehrsprachiger Kinder auf der Frankfurter Buchmesse 2016

Der Verlag Retorika ist spezialisiert auf Bücher und Lehrmaterialien rund um die russische Sprache.

Das Verlagsprogramm richtet sich vorrangig an die bilingual aufwachsenden Kinder mit Russisch als Zweitsprache. Auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert Retorika seine Neuerscheinung „Ein Geschenk von Mama“ in drei Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch. Das liebevoll illustrierte Pappbuch für Kinder ab 1,5 Jahren kann mehr als vorlesen. Mit fünf im Buch enthaltenen Spielen lernen die Kinder fünf Grundfarben und die Zahlen bis fünf. Außerdem fördern die Spiele Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen der Kleinen.

Die Autorin des Buches Svetlana Goryacheva wurde in Samara, Russland geboren und lebt jetzt in Israel. Durch die Arbeit mit mehrsprachigen 2-3 jährigen Kindern weiß sie wie wichtig die Sprach- und Sprechförderung dieser Kinder ist. Sie veröffentlichte bereits einige didaktische Bücher zum Thema Sprachförderung. 2015 erhielt sie in Moskau eine Auszeichnung der BeBiLin.RU als „Bester bilingualer Pädagoge“. 2016 wurde sie vom russischen Kulturzentrum in Israel für beste didaktische Arbeit in russischer Sprache ausgezeichnet.

Das liebevoll illustrierte Pappbuch erzählt eine Geschichte über Dascha in Deutsch, Russisch und Englisch. Es beinhaltet außerdem ein integriertes Spielfeld. Mit den auf der Website des Verlags herunterladbaren Spielkarten können insgesamt fünf Spiele gespielt werden. Diese Spiele fördern die Sprach- und Sprechfähigkeiten, sowie Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen der mehrsprachigen Kinder. Das Buch eignet sich zum Lesen und Spielen Zuhause oder in Kitagruppen.

Der Retorika Verlag stellt auf der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis zum 23. Oktober 2016 aus. Sie finden den Verlag Retorika am Gemeinschaftsstand für „Mehrsprachige Kinderbücher“ in Halle 3.0, Stand K 140-142.

Der Schul- und Kinderbuchverlag Retorika bildet zusammen mit dem Bildungsverlag Retorika A (Lettland, Riga) die Verlagsgruppe „RETORIKA“. Neben Kinderbüchern gibt er auch Lehrwerke für den Russischunterricht für Kinder und Erwachsene heraus. Er wurde 2012 gegründet.

