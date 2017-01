Lichtenberg neuer Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Angiologie

Dr. med. Dipl. oec. med. Michael Lichtenberg, Gefäßexperte und Chefarzt der Klinik für Angiologie im Klinikum Arnsberg ist neuer Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA). Der 1972 aus zwei Gesellschaften hervorgegangenen Fachvereinigung gehören Angiologen aus Kliniken und Praxen an, die sich zum Ziel gesetzt haben, zentrale gefäßmedizinische Themen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Sein Amt tritt Dr. Lichtenberg zum 01. Januar 2017 an. Gewählt wurde er auf der letzten Mitgliederversammlung in Dresden, auf der sich die große Mehrheit der anwesenden Mitglieder von seinen fachlichen und menschlichen Fähigkeiten überzeugt zeigte.

Regionale Gefäßzentren stärken

Seine Wahl zum Geschäftsführer der DGA empfindet Dr. Lichtenberg trotz aller daraus resultierenden zusätzlichen zeitlichen Anforderungen als besondere Ehre und Auszeichnung in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. „Die Voraussetzungen, um die zusätzlichen Aufgaben schultern zu können, sind hier vor Ort ausgezeichnet“ erklärte Dr. Lichtenberg, der die Arnsberger Klinik für Angiologie im Kollegialsystem zusammen mit seinem Chefarztkollegen Dr. Stahlhoff führt. Für Dr. Lichtenberg ist es wichtig, in der „interventionellen“ Versorgung aktiv zu bleiben, denn nur mit diesem Praxisbezug, der zugleich die Grundlage seiner Forschungsarbeit im eigens gegründeten Arnsberger angiologischen Studienzentrum bildet, sieht er sich gut genug gerüstet, die konzeptionellen Vorhaben mit der DGA Führungsmannschaft voranzutreiben. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei, die Versorgungsqualität in den regionalen Gefäßzentren durch kontinuierliche Leitlinienarbeit und Forcierung der Versorgungsforschung zu stärken. Eine Aufgabe, die nur wenige Fachgesellschaften in dieser Form erbringen können.

Gefäßmedizin im HSK gut aufgestellt

Hans-Josef Vogel, Bürgermeister der Stadt Arnsberg, sprach Dr. Lichtenberg seine Glückwünsche und Anerkennung aus: „Die Berufung ist ein Kompliment und schöner Erfolg Ihrer Arbeit und der Arbeit Ihres guten Teams. Das zeigt auch, dass die Menschen in unserer Stadt und weit darüber hinaus von einer gut aufgestellten Gefäßmedizin profitieren. In den Jahren seit Gründung des Klinikums Arnsberg ist es gelungen, in der Region ein Schwerpunktzentrum zu etablieren, in dem, in fachübergreifender Zusammenarbeit der Kliniken für Angiologie, Gefäßchirurgie und Kardiologie, Gefäßerkrankungen auf höchstem Niveau behandelt werden. Dazu haben Sie und Ihr Team entscheidend beigetragen“.

Botschafter der Region und des Klinikums

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Arnsberg, wies darauf hin, dass ein solches Amt an der Spitze einer Fachgesellschaft eine Auszeichnung ist, die in der Regel führenden Universitätsmedizinern auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft zuteil wird. „Das die DGA dieses Amt nun Dr. Lichtenberg, einem mit 43 Jahren vergleichsweise jungen Mediziner, angetragen hat, ist für uns und unsere Region schon äußerst ungewöhnlich und Ausdruck der besonderen Leistungen, die Dr. Lichtenberg bereits in jungen Jahren für die Weiterentwicklung seines Faches erbracht hat. Wir sind stolz auf die Berufung von Dr. Lichtenberg. In seiner neuen Funktion ist er auch ein Botschafter der Region und unseres Hauses“, so Kemper.

Erfolg der Arnsberger Gefäßtage mitentscheidend für Berufung

Kemper ist überzeugt, dass der Erfolg der Arnsberger Gefäßtage zur Berufung von Dr. Lichtenberg beigetragen hat. Die „Arnsberger Gefäßtage“, die federführend von Dr. Lichtenberg und Dr. Stahlhoff organisiert werden, bringen nunmehr seit zehn Jahren alljährlich Spezialisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie dem internationalen Raum zusammen, um den aktuellen Wissensstand gefäßmedizinischer Kernthemen im Jagdschloss Herdringen zu diskutieren. Die „Arnsberger Gefäßtage“ genießen in Fachkreisen höchste Anerkennung. Dies zeigt sich nicht zuletzt an den im Jahr 2016 erstmals auf in der Summe über 400 Teilnehmer gestiegenen Besucherzahlen. Die nächsten „Arnsberger Gefäßtage“ finden vom 30.03. bis 01.04.2017 statt, dann erstmals in wissenschaftlicher Kooperation mit dem 1. Interventionskongress der DGA.

Die Deutsche Gesellschaft für Angiologie (DGA)

Die DGA zählt aktuell ca. 1.400 Mitglieder und hat in den letzten Jahren maßgebliche und federführende Arbeit bei der Erstellung von Leitlinien zu Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen im arteriellen und venösen Bereich geleistet. Im Rahmen einer jetzt anlaufenden großen arteriellen und venösen Versorgungsstudie übernimmt die DGA Verantwortung für die nationale Versorgungsforschung und unterstreicht damit Ihre Kernkompetenz in der konservativen und endovaskulären Therapie von venösen und arteriellen Gefäßerkrankungen. Durch die Gründung einer eigenen Kommission für die interventionelle Therapie von Gefäßerkrankungen will die DGA die Weiterentwicklung der Therapieverfahren in diesen drastisch an Bedeutung gewinnenden Versorgungsbereich künftig noch forcieren. Zudem sollen wichtige Projekte wie die Neustrukturierung der Weiterbildung Angiologie zusammen mit der Bundesärztekammer sowie die Umsetzung des Curriculum interventionelle Gefäßtherapie in den nächsten Monaten vorangetrieben werden.