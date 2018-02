Liebe und Glück zum Valentinstag

Ein Buch statt Blumen erfreut die Liebste dauerhaft Der Valentinstag am 14. Februar gilt als Tag der Liebenden.

Das Brauchtum dieses Tages geht auf einen oder mehrere christliche Märtyrer namens Valentinus zurück. Dank kräftiger Werbung schenken sich Liebende an diesem Tag vor allem Blumen oder Konfekt – doch wie wär’s zur Abwechslung mit einem Buch? Aus dem Verlag Kern stellen wir hier sechs passende Titel vor.Ingeborg Kuhl de Solano: Wege des Glücks 14 prägnante und farbenfroh illustrierte Passagen, um über das Glück nachzudenken: Die Autorin erinnert an das materielle und das immaterielle Glück, an mögliche heilende Effekte und an das wohltuende geteilte Glück; aber auch an das einzigartig hohe Glücksgefühl der Liebe.(ISBN 978-3-95716-254-0, ISBN E-book 978-3-95716-248-9, Softcover, 44 Seiten, 9,90 €)

Wilhelm G. Schüler: Liebe mich In diesen wunderbar erzählten Geschichten spielen Frauen die tragenden Rollen. Der Zeitgeist bestimmt die einzelnen Szenen. Mutig und humorvoll zeigt der Autor, was an erotischer Fantasie in ihm steckt.

(ISBN 978-3-95716-092-8, ISBN E-book 978-3-95716-080-5, Softcover, 311 Seiten, 16,90 €)

Brigitte Wenzel: auf dieser krokusblauen wiese Es bedarf nur weniger Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken. Wie ein Gemälde, hingetupft und in zarten Farben, so greift die Lyrik von Brigitte Wenzel Stimmungen auf. Von begeistert bis melancholisch, inspiriert von der Natur und den Jahreszeiten, schreibt sie Liebeserklärungen und Träume auf.

(ISBN 978-3-95716-258-8, ISBN E-book 978-3-95716-276-2, Hardcover, 88 Seiten, 13,90 €)

Martina Leitner: Wenn Liebe nicht genug ist Bei einem Foto-Shooting trifft Susan Walsh, Inhaberin einer erfolgreichen Werbeagentur, auf den Sportwagenfabrikanten Thomas Stanton. Thomas verliebt sich Hals über Kopf. Doch er ist schon mit Lady Marianne Summerset verlobt. Die Verbindung mit ihr wurde von beiden Familien arrangiert. Als Marianne die Verlobung öffentlich bekannt gibt, bleibt Thomas keine andere Wahl, er muss sie heiraten um den Ruf der Familie zu schützen…

(ISBN 9783957161079, ISBN E-book 9783957161475, softcover, 156 Seiten, 14,90 €)

Iris-Andrea Fetzer-Eisele: Kleinod der Freude Inspirationen für den Alltag, ganz im Sinne Laotses: „Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen”. Hier finden sich Weisheiten und Gedanken, die stärken und aufbauen.. Die positiven Impulse inspirieren dazu, aus der Kraft des Herzens zu leben.

(ISBN 978-3-95716-168-0, ISBN E-book 9783957161901, Softcover, 76 Seiten, 9,90 €)

Gerd Peter Währum: Der Brief Die Geschichte einer schönen, jungen Schauspielerin mit schwieriger Kindheit: In einem Fischerdorf an der Westküste Schleswig-Holsteins findet sie ihre große Liebe, den Sohn eines Fischers. Plötzlich gleitet sie in die Kriminalität ab und

flieht mit ihrer kleinen Tochter aus der Heimat.

(ISBN 978-3-95716-181-9, ISBN E-book 9783957162014, Softcover, 304 Seiten, 14,90 €)

Alle Titel sind im online-Shop des Verlags http://www.verlag-kern.de und über den örtlichen Buchhandel erhältlich.

