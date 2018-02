> Startseite > IT, Computer & Internet

Linkbuilding ist ein wichtiger Teil der Suchmaschinenoptimierung von Semtrix Der Bereich Offpage ist für die Suchmaschinenoptimierung immer noch ein wichtiger Baustein. Auch für 2018 setzen die Spezialisten von Semtrix auf organisch wachsendes Linkbuilding für Kundenprojekte. Natürliche Backlinks generieren für beste Positionierungen bei Google Ziel einer erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung ist es, die Sichtbarkeit und damit das Ranking einer Webseite bei Google zu verbessern. Damit eine Webseite mehr Relevanz bekommt, ist die Erstellung von gutem Content und einer richtigen Performance wichtig. Dennoch gehört das Linkbuildung zur weit aus bekannteren Disziplin der SEO. Der organische, allmähliche Linkaufbau ist aber ein komplexes Feld, das für Laien oftmals mehr Risiken als Chancen birgt. Linkkauf und dubioses Link-Spamming haben für das Linkbuilding zu einem schlechten Ruf geführt. Alexander Koppitsch, Projektleiter Linkmarketing von Semtrix, weiß, dass viele Webseitenbetreiber nach diversen Google Updates Respekt vor Linkmarketing-Strategien haben, mit der Semtrix-Expertise aber unbesorgt sein können: „Links sind nach wie vor wichtig. Entgegen oft geäußerter Meinung anderer SEOs, dass Backlinks tot seien, können wir an zahlreichen Projekten eindeutig feststellen, dass Linkbuilding durchaus einen positiven Effekt auf die Platzierung unserer Projekte hat. Unser Backlink-Team testet und entwickelt stetig neue Link-Strategien um den Google Richtlinien mittel- und langfristig zu entsprechen und so die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.“ Richtig eingesetzt kann das Linkmarketing genutzt werden, um themenrelevanten Traffic zu generieren und die Sichtbarkeit auf branchenrelevanten Seiten zu erhöhen. Die Verlinkung mit anderen thematisch relevanten Seiten führt zu höheren Besucherzahlen und damit zu mehr Umsatz. Damit wird die Markenbekanntheit gesteigert und praktisch automatisch das Ranking bei Google wirksam verbessert. Die Experten von Semtrix haben die Erfahrung gemacht, dass Offpage und Onpage, die beiden Eckpfeiler der SEO, aufeinander abgestimmt zu einem gestärkten Ranking bei Suchmaschinenanfragen führen. Qualität und thematisches Umfeld sind entscheidend für erfolgreiches Linkbuilding Bei einer hochwertigen Offpage Optimierung müssen alle technisch relevanten Faktoren berücksichtigt werden. Zudem muss bei der Betrachtung des Linkprofils das Bewertungssystem der Suchmaschinen in allen Aspekten bekannt sein. Ein professioneller Backlink-Aufbau setzt auf vertrauenswürdige Backlinkquellen, die selbst keine Abstrafungen wegen Spam erhalten haben. Der regelmäßige und damit kontinuierliche Linkaufbau schenkt einer Webseite starke und thematisch passende Verlinkungen, die von Google immer noch als Rankingfaktoren gezählt werden, denn ein Backlink wird von der Suchmaschine als eine Empfehlung interpretiert. Somit ist diese ein signifikantes Signal, eine Webseite nach der Relevanz in einem bestimmten Themengebiet positiv zu bewerten. Das Expertenteam von Semtrix entwickelt für Kunden ein strategisches Konzept für ein Zudem muss bei der Betrachtung des Linkprofils das Bewertungssystem der Suchmaschinen in allen Aspekten bekannt sein. Ein professioneller Backlink-Aufbau setzt auf vertrauenswürdige Backlinkquellen, die selbst keine Abstrafungen wegen Spam erhalten haben. Der regelmäßige und damit kontinuierliche Linkaufbau schenkt einer Webseite starke und thematisch passende Verlinkungen, die von Google immer noch als Rankingfaktoren gezählt werden, denn ein Backlink wird von der Suchmaschine als eine Empfehlung interpretiert. Somit ist diese ein signifikantes Signal, eine Webseite nach der Relevanz in einem bestimmten Themengebiet positiv zu bewerten. Das Expertenteam von Semtrix entwickelt für Kunden ein strategisches Konzept für ein nachhaltiges und seriöses Linkmarketing. Λ nach oben 01.02.2018 16:04 Klick zum Thema: Suchmaschinenoptimierung Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_842876

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

SEMTRIX GmbH Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Linkmarketing: Andre Alpar wechselt zur AKM3 GmbH

Von der Rocket Internet GmbH zur AKM3 GmbH – Andre Alpar unterstützt die Berliner SEO-Agentur als Partner Nach mehr als drei Jahren verlässt Andre Alpar die Rocket Internet GmbH und unterstützt ab März 2012 die Berliner SEO-Agentur AKM3 GmbH...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben