Der whats live? music award wird nach der erfolgreichen Premiere 2016 zum zweiten Mal ausgetragen.

Bewerben können sich Bands und Singer Songwriter noch bis Ende Februar.

Heusenstamm, 16.2.2017; Für Deutschlands einzigen Bandcontest, der nur per Livestream ausgetragen wird, können sich Bands und Einzelkünstler, die in den Musikgattungen Rock, Pop, Alternative/Independent zu Hause sind, noch bis zum 28.2.17 bewerben. Die Bewerbung kann direkt auf dem Livestreamportal whats live? whatislive.de/music_award abgegeben werden. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf Bands, die sich mit überwiegend eigenen Songs dem Wettbewerb stellen möchten und idealerweise aus dem Großraum Rhein-Main / Neckar-Main kommen.

Mit Blick auf den Award 2016 gibt es ein paar Änderungen im Ablauf. Es werden wieder fünf Bands gesucht, die sich dem Votum des Publikums an den Endgeräten stellen. Die vier Bands, die nach zwei Livestreams am meisten Stimmen erhalten, werden in das whats live? Studio nach Heusenstamm eingeladen, um dort mit professionellem Equipment ihr Livestream-Konzert zu spielen. Im Anschluss wird die Band mit den wenigsten Stimmen aus dem Wettbewerb verabschiedet. Zum Finale treten die verbliebenden drei Bands/Sänger in einer Finalshow live gegeneinander an. Gewinner des Awards wird, wer die meiste Zustimmung im Finale vom Publikum vor Ort und von den Zuschauern an den Endgeräten erhält.

Antonio Duarte, Projektleiter von whats live?, zu einer weiteren Modus-Änderung, „In 2016 haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Übertragungen von Konzerten dem Publikum am wenigsten gefallen haben. Es gab zu wenig Interaktion mit den Zuschauern und die Qualität war nicht immer optimal. Daher wird jeder der Teilnehmer zwei Livekonzerte nur für das Onlinepublikum durchführen. Aus dem Proberaum oder einer geeigneten Location. Das kam bei den Zuschauern super an und die Bands haben so die Möglichkeit, sich optimal zu präsentieren.“

Begleitet wird der whats live? music award wieder durch zahlreiche Social Media Aktivitäten. Das Finale, das 2016 rund 60.000 Kontakte erreicht hat, wird wieder mit der TV-Produktionsfirma SATCOM GmbH professionell produziert und übertragen.

Weiter Informationen zum whats live? music award finden Sie unter www.whatislive.de/music_award.