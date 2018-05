Lockout / Tagout ist eine geplante Sicherheitsmaßnahme, die das Abschalten von Energiequellen an Industriemaschinen und Geräten während Wartungsarbeiten und Reparaturen beinhaltet.

Es schützt Mitarbeiter vor den Risiken durch eingeschaltete Maschinen oder Elektrizität.

Alle 15 Sekunden stirbt ein Mitarbeiter und 160 weitere Personen erleiden einen Arbeitsunfall (Intern. Arbeitsorganisation 2015). Arbeitsunfälle schädigen nicht nur Unternehmen, sondern haben auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Menschen und den Gesundheitszustand der arbeitsfähigen Bevölkerung.

Deshalb wird weltweit daran gearbeitet, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Anzahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. MAKRO IDENT unterstützt diese Bemühungen durch ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten, wie beispielsweise vor Ort druckbare Sicherheitskennzeichnungen, kundenspezifische Sicherheitsschilder, Rohrkennzeichnungen, Lockout Absperrungen und Verriegelungen, Tagout Sicherheits- und Warnkennzeichnungen und vieles mehr.

Lockout Tagout Lösungen - Effektive Absperrungen für gefährliche Energien

[Großes Bild anzeigen]

MAKRO IDENT ist der bekannte Brady-Distributor für den europäischen Raum. Er verfügt über das komplette Brady-Sortiment mit über 33.500 Artikeln, darüber auch Lockout / Tagout Verriegelungen und Kennzeichnungen.

Zum Lockout / Tagout Sortiment gehören das 9-sprachig aufgebaute Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren mit Fallbeispielen, einer Anleitung zur Erstellung von LOTO-Programmen, vielen Anleitungen, wie und wofür Lockout-Verriegelungen und Absperrungen zu verwenden sind, inkl. Wissenstest für Mitarbeiter usw.

Neben den Absperrketten, Schließsystemen, Verriegelungen für Ventile, Kugelhähnen, Drosselklappen, Schutzschaltern, Sicherungen, Steckern usw. gibt es Schließ- und Blockierbügel, Kabelverriegelungen, sowie ein großes Sortiment an Sicherheitsschlössern in verschiedenen Farben, Größen, Materialien und Schließsystemen wie gleichschließend, nicht gleichschließend, mit Master Key (Hauptschlüssel) und Grand Master Key (Generalschlüssel).

Energiequellen-Anhänger, Warnanhänger, Sicherheitsschilder, Rohr- und Bodenkennzeichnungen sowie Lockout-Taschen, Tafeln, Schlösserträgersysteme, Verschlusskästen und Lockout-Sets gehören ebenso in das große Lockout / Tagout Sortiment der MAKRO IDENT.

Wenn ein Unternehmen bereits Lockout-Verriegelungen und Kennzeichnungen im Einsatz hat, ist es notwendig, dass die Mitarbeiter auch wissen, was sie an den jeweiligen Maschinen damit tun sollen. Um genaue Verfahrensanweisungen in Wort und Bild erstellen zu können, gibt es bei MAKRO IDENT die entsprechende Sicherheits-Software Lockout-Writer oder LINK360. Damit können pro Maschine und Anlage genaue Verfahrensanweisungen erstellt werden, damit Reparatur- und Wartungsarbeiten ohne Probleme durchgeführt werden.

Für die Sicherheitssoftware LINK360 gibt es verschiedene Services und Schulungen, damit Verfahrensanweisungen mit dieser cloudbasierten Software erstellt werden können. Der Lockout-Writer ist eine abgespeckte Version der LINK360. Verfahrensanweisungen könnten mit dem Lockout-Writer recht einfach vom Arbeitssicherheitsleiter erstellt werden.

Sonderanfertigungen in gewissem Umfang sind nach Kundenwunsch möglich bei Sicherheitsschlössern, Energiequellen-Anhängern, Tagout-Warnanhänger, Sicherheitsschildern und Rohrkennzeichnungen. Eine Zusammenstellung von kundenspezifischen Lockout-Sets wird ebenso verwirklicht.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html