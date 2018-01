LogiMAT 2018: Zetes ermöglicht digitale Supply Chain mit seinen Lösungen

Hamburg, 16. Januar 2018 – Das Supply Chain Technologieunternehmen Zetes präsentiert auf der LogiMAT 2018 vom 13. bis 15. März in Halle 8, Stand A41 seine Collaborative Supply Chain Suite mit den sechs Lösungen ZetesAtlas, ZetesMedea, ZetesChronos, ZetesAres, ZetesAthena sowie ZetesOlympus.

In einer kreislaufartigen Darstellung werden diese in Verbindung mit Stationen in der Lieferkette wie Produktion, Lager, und Auslieferung bis in die Filiale abgebildet und anhand von Demos erlebbar. Messebesucher erhalten zudem Einblick, wie einfach und schnell es dank modernster Entwicklungsplattformen ist, innovative Technologien und Lösungen, zum Beispiel mit Unterstützung von SmartWatch, SmartGlass und sprecherunabhängige Voice Anwendungen zu integrieren. Darüber hinaus wird der Druck- und Etikettenspender Zetes MD-15 zum automatischen Drucken und Applizieren auf Produkten und Kartons als Bestandteil der Packaging Execution System (PES)-Lösung ZetesAtlas zu sehen sein. Er kann mit einer Fülle von Optionen für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen ausgestattet werden. Zetes adressiert mit seinem Portfolio Unternehmen, die ihre Logistikprozesse optimieren wollen und Lösungen suchen, die zukunftssicher und leicht zu erweitern sind sowie Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen.

ZetesOlympus – Track & Trace

ZetesOlympus als cloudbasierter, zentraler Datenspeicher innerhalb der Zetes’ Collaborative Supply Chain Suite speichert IDs, logische Verknüpfungen sowie Ereignisse, die in Zusammenhang mit einer einzelnen ID stehen. Entscheider können relevante Daten aggregiert aus verschiedensten Systemen lückenlos zurückverfolgen und feststellen, was, wann, wo, warum passierte. Bei Engpässen oder Fehlern kann sofort und proaktiv reagiert werden.

ZetesAtlas – Packaging Execution

ZetesAtlas ist ein Packaging Execution System (PES), das Herstellern hilft, den Kennzeichnungs- und Identifizierungsprozess ihrer Verpackungen zu steuern, sicherzustellen und qualitativ zu verbessern. Die Lösung garantiert eine bestmögliche Identifizierung und Datenzusammenfassung von Produkten, Kartons und Paletten. Sie kontrolliert PES-Komponenten wie Drucker, Antriebe, Kameras entlang der Verpackungslinie und sorgt für eine bessere Kontrolle und Transparenz über die Fertigungsstraßen.

ZetesMedea – Logistics Execution

Mit der Logistikausführungslösung (LES) ZetesMedea werden Logistikprozesse im Lager optimiert. Sie erweitert die ERP-Funktionen und ergänzt Lagerverwaltungssysteme um zukunftsweisende, agile Funktionen, mit der Anwender Fehler bei der Kommissionierung vermeiden, Bestände optimieren und Rückverfolgung von der Warenannahme bis zum Warenausgang gewährleisten können. ZetesMedea unterstützt dabei alle Lagerprozesse, vom Warenein- bis Warenausgang mit Sprach- oder Handheld-Lösungen oder auch ImageID, eine kamerabasierte Lösung: eine Kamera macht Aufnahmen von jeder Palette, jedem Rollcontainer, jeder Kiste, die auf den LKW verladen wird und identifiziert diese.

ZetesChronos – Proof-of-Delivery

ZetesChronos ist die Proof-of-Delivery (PoD) Lösung aus dem Hause Zetes. Sie erfasst und präsentiert alle relevanten Echtzeit- und historischen Informationen in übersichtlichen Dashboards. Details zu Tourdaten, Ablieferstationen, Zwischenfällen und Sendungseinheiten können mühelos abgerufen werden. Dadurch erhalten Back-Office, Abfertigungsteam, Kundendienstmitarbeiter und Geschäftsleitung bei Bedarf einen lückenlosen Prüfpfad der Ereignisse. So können sie außerplanmäßige Lieferungen oder Abholungen umdisponieren, bei Störfällen effizient reagieren und proaktiv kommunizieren. Die Fahrer werden mobil durch die benötigten Prozesse geleitet und können schneller, effizienter und fehlerlos abliefern. Die innovative Lösung funktioniert auf allen gängigen mobilen Geräten. Darüber hinaus ist es möglich, Technologien, wie zum Beispiel RFID, IoT-Sensoren, mobile Zahlungssysteme und Drucker, zu integrieren.

ZetesAres – Field Force Automation

Die Außendienstlösung ZetesAres bildet Bestellungen, Absatz, Lieferungen, Asset Management und Wartung ab und versetzt jeden Vertriebsmitarbeiter in die Lage, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzubieten. Die innovative Lösung funktioniert auf allen gängigen mobilen Geräten. Auch in diese Lösung sind diverse Technologien, wie RFID, IoT-Sensoren, mobile Zahlungssysteme und Drucker, integrierbar.

ZetesAthena – In-Store Execution

Mit ZetesAthena können Retailer zeitaufwendige Bestandsverwaltungs- und Administrationsprozesse effizient organisieren. Die intelligente, mobile In-Store Management Lösung zur mobilen Datenerfassung und -verarbeitung gibt einen schnellen Überblick über Bestände im Laden, Lager und anderen Filialen in Echtzeit. Gleichzeitig optimiert sie arbeitsintensive, papierbasierte Prozesse wie Warenannahme, Click & Collect-Angebote, Bestandsabfragen, Transfers zwischen Filialen, Preissenkungen, Preisgestaltung, Bestandsüberprüfung und die physische Inventur. Sie erweitert vorhandene Point-of-Sales- (POS) und ältere Handelssysteme um zusätzliche Funktionen und ist vollständig integrierbar.

