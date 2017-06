Logicalis Group in Deutschland wächst weiter

Unternehmen baut vier von sechs Standorten aus Frankfurt am Main, 1. Juni 2017 – Der zur weltweit tätigen Logicalis Group (London) gehörende IT-Lösungs- und Managed Services-Anbieter Inforsacom Logicalis baut vier von sechs Standorten in Deutschland aus und schafft damit Platz für neue Mitarbeiter.

Bereits 2015 wurde das Büro in Düsseldorf flächenmäßig verdoppelt. In Berlin ist das Unternehmen erst kürzlich in ein neues Bürogebäude in direkter Nähe zur TU Berlin und dem Tiergarten gezogen; die Büros in Stuttgart und Frankfurt befinden sich momentan in der Umbauphase und auch in Köln sollen 2018 räumliche Veränderungen stattfinden.

„Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Deshalb investieren wir mit den Umbauten und Umzügen der Standorte nicht nur in Räumlichkeiten, sondern auch in die Mitarbeiter“, sagt Simone Heß, HR Director der Logicalis Group in Deutschland. „Wir bewegen uns in einem äußerst dynamischen Marktumfeld und brauchen ein schlagkräftiges Team“, sagt Heß weiter.

50 neue Mitarbeiter bis Jahresende

Inforsacom Logicalis wächst in Deutschland stark in den Segmenten Cloud-, Netzwerk- und Security-Lösungen für den gehobenen Mittelstand sowie internationale Konzerne.

Simone Heß, HR Director der Logicalis Group in Deutschland

[Großes Bild anzeigen]

Außerdem verzeichnet das Systemhaus mehr und mehr Anfragen für die Anpassung von IT und Geschäftsmodellen im Zuge der Digitalisierung. Dabei profitiert das Unternehmen von seiner weltweiten Präsenz und kann als zentraler Ansprechpartner globale Roll-outs durchführen. Im vergangenen Jahr hat Inforsacom Logicalis 50 neue Mitarbeiter eingestellt und plant bis Jahresende mit weiteren 50 Neueinstellungen auf über 330 Mitarbeiter in Deutschland zu wachsen. Das Unternehmen ist in Deutschland an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart vertreten.

Christian Werner, CEO der Logicalis Group in Deutschland, sagt: „Alle Zeichen stehen bei uns auf Wachstum. Gutes Personal ist für unseren Unternehmenserfolg wesentlich. Die Investitionen in Mitarbeiter und Standorte sind ein eindrucksvoller Beleg für unsere Entschlossenheit, ab 2020 zu den Top Ten IT Service Providern in Deutschland gehören zu wollen.“