Ein professionelles Online-Marketing und somit auch ein optimaler Internetauftritt ist für den Lohnsteuerberatungsverbund e. V. -Lohnsteuerhilfeverein- zum Ausbau der bundesweiten Tätigkeit nicht mehr wegzudenken.

Aus diesem Grund wurde die Website des bundesweit tätigen Lohnsteuerhilfevereins mit Sitz in Waldsassen kürzlich erfolgreich überarbeitet. Nach 11 Wochen Konzeptionierung, Gestaltung und Programmierung ist die neue Version nun seit kurzem unter http://www.steuerverbund.de erreichbar.

Zu Beginn wurden ausführliche Marktanalysen und Auswertungen über das Besucherverhalten durchgeführt und diese Erkenntnisse schließlich in die Konzeptionierung einbezogen.

Mit der Überarbeitung des Designs und der Struktur wurde das Erscheinungsbild entsprechend aktualisiert und modernisiert und die Benutzerfreundlichkeit noch weiter optimiert. Außerdem wurden Informationen erweitert und neu strukturiert. Ziel der Website ist es, dass die interessierten Besucher, was in der Regel Steuerzahler sind, auf eine möglichst einfache Art und Weise einen geeigneten Beratungsstellenleiter in der Nähe finden. Außerdem sollen auch bereits bestehende Vereinsmitglieder und Beratungsstellenleiter die aktuellen Informationen des Vereins leicht erreichen können.

So wurde auch das bereits vorhanden gewesene Responsive Webdesign, welches die Benutzerfreundlichkeit auf allen Endgeräten gewährleistet, weiterentwickelt. Es wird somit sichergestellt, dass Besucher auch von unterwegs aus sämtliche Inhalte ohne Einschränkung nutzen können.

Neben der Website der Vereinszentrale sollen künftig auch alle Websites der örtlichen Beratungsstellen des Lohnsteuerberatungsverbund e. V. erneuert werden.

Die gesamte Planung und Umsetzung wurde gemeinsam mit der internen Marketingabteilung realisiert. Diese kümmert sich auch in Zukunft um die laufende Administration, Suchmaschinenoptimierung und einwandfreie Benutzerfreundlichkeit sowie um sämtliche weitere Online- und Offline-Marketingmaßnahmen.



Lohnsteuerberatungsverbund e.V. -Lohnsteuerhilfeverein-

Zentrale

Herr Dr. Klaus Pappenberger

Münchenreuther Straße 31

95652 Waldsassen

Tel.: (09632) 9 22 91 16

Fax: (09632) 9 22 91 90

E-Mail: info[at]steuerverbund.de

Internet: http://www.steuerverbund.de

Facebook: https://www.facebook.com/steuerverbund/

Google+: https://plus.google.com/+SteuerverbundDeLohnsteuerhilfe

XING: https://www.xing.com/companies/lohn....teuerhilfeverein-zentrale



Der Lohnsteuerberatungsverbund e. V. -Lohnsteuerhilfeverein- bietet Arbeitnehmern, Beamten, Rentnern und Studenten im Rahmen einer Mitgliedschaft bundesweit persönliche Hilfe vor Ort u. a. bei der Einkommensteuererklärung (begrenzt nach § 4 Ziffer 11 StBerG), in Lohnsteuer- und Kindergeldfragen.