Seit Anfang Oktober 2016 wird das Team des ABER KLAR! e.V. Lohnsteuerhilfeverein in München durch Frau Alexandra Pirwitz unterstützt.

Frau wird ist ausgebildete Steuerfachangestellte und hält einen Masterabschluss von der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Bereich Sinologie. Frau Pirwitz verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus Tätigkeiten in verschiedenen Rechtsanwalt-und Steuerkanzleien. Die letzte berufliche Station vor dem ABER KLAR! e.V. Lohnsteuerhilfeverein war eine Tätigkeit für den Argus e.V. Lohnsteuerhilfeverein, welcher ebenfalls in München sitzt.Aufgrund der personellen Verstärkung können die Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins mit einer noch kürzere Bearbeitungsdauer für Ihre Steuererklärungen rechnen.Der Lohnsteuerhilfeverein bietet eine kostengünstige professionelle Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer, Beamte und Rentner im Rahmen einer Mitgliedschaft und soweit die Beratungsbefugnis Lohnsteuerhilfeverein reicht.Weitere Informationen über den ABER KLAR! e.V. Lohnsteuerhilfeverein erhalten Sie auf der Homepage des Lohnsteuerhilfevereins: https://www.ihre-lohnsteuerhilfe-in-muenchen.de/.Auch für Nicht-Mitglieder bietet der Lohnsteuerhilfeverein umfangreiche steuerliche Informationen zum Kostenfreien Abruf über die Homepage an. Steuerliche Fachinformationen sind nach Themenschwerpunkten gegliedert unter der Rubrik Infothek abrufbar. Es gilt zu beachten, dass diese Informationen eine persönliche und individuelle steuerliche Beratung nicht ersetzen können.

Der Mitgliedsbeitrag zum Lohnsteuerhilfeverein ist sozial gestaffelt und orientiert sich an den Einnahmen des jeweiligen Kalenderjahres. Die durch die Mitgliederversammlung verabschiedete Beitragsordnung ist ebenfalls über die Homepage abrufbar.Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:ABER KLAR! e.V. LohnsteuerhilfevereinSchwanthalerstraße 1480336 München