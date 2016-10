Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg (Pankow) vom 21.11. bis 22.12.2016

Die historische Gebäudekomposition aus verziertem und ornamentiertem Backsteinklinker einer alten Brauerei (heute Kulturbrauerei) bildet die romantisch-sinnliche Kulisse für den Lucia Weihnachtsmarkt, der den nordischen Ländern gewidmet ist.

Die Marktstände sind im rot-weiß- skandinavischen Stil gehalten. Auch akustisch fühlt sich der Besucher dem hohen Norden nah, denn leise Musik der nordisch-skandinavischen Länder in der jeweiligen Landessprache rieselt im Hintergrund. Wärme spenden flackernde Schwedenfeuer und das Kunstobjekt „Open-Air-Mantel- Heizung“. An dieser skurrilen Installation können sich die Besucher angewärmte Pelzmäntel überziehen, für deren Wärmezufuhr ein Holzofen sorgt.Am Nachmittag verweilen viele Familien mit Kindern, die Bungee-Trampolin springen, an der kleinen Ritterburg in lang vergangenen Zeiten oder drehen auf einem nostalgischen Kettenkarussell ihre Runden. Hauptattraktion für die Kleinen ist der Weihnachtsmann, der täglich von 17 bis 18 Uhr über die Höfe schlendert, Wünsche entgegennimmt und gratis Naschereien verteilt. Am Abend wird der Markt zum Treffpunkt der Erwachsenen. Auf dem gemütlich- behaglichen Lucia Weihnachtsmarkt kann man in Ruhe flanieren, nach Kunsthandwerk stöbern und deutsche sowie nordisch-skandinavische Köstlichkeiten probieren. Viele Besucher schwören, auf dem Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei gebe es den besten Glögg Berlins.Der Name Lucia stammt aus dem lateinischen lux - das Licht. Um ein wenig Licht in das Dunkel des Winters zu bringen, wird am 13. Dezember in Schweden und inzwischen auch in anderen Ländern das Lucia-Fest gefeiert. Diese schöne Tradition haben wir zum Anlass genommen, dem Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei den Namen "Lucia" zu geben.

Öffnungszeiten des Lucia Weihnachtsmarkts:

vom 21. November bis 22. Dezember 2016 (Eintritt frei) Montag-Freitag 15 - 22 Uhr * Sonnabend-Sonntag 13 - 22 Uhr

Attraktionen des Lucia Weihnachtsmarkts:

* kleines Kinderkarussell und nostalgisches Kettenkarussell

* Kleine Ritterburg (Armbrustschießen) und Bungee-Trampolin

* Sternenleiter (Gleichgewicht-Geschicklichkeit-Spiel auf Strickleiter)* Schwedenfeuer und winterliches Kunstobjekt „Open-Air-Mantel-Heizung“* nordisch-skandinavische Musik in der jeweiligen Landessprache, nicht live,sondern aus kleinen Lautsprecher-Boxen (Hintergrundmusik)* Besuch vom Weihnachtsmann täglich 17-18 Uhr* Kulturprogramm für Jung und Alt auf den Höfen täglich 20-21 Uhr* Kinder- und Familienprogramm in der Alten Kantine, Sa & So 16-18 Uhr, Eintritt frei* Lucia-Tag: Luciakör in der Alten Kantine, Dienstag 13.12. von 18 bis 19 Uhr, Eintritt frei

Infos zur Kulturbrauerei unter http://www.kulturbrauerei.de :

Eingänge: Knaackstr. 97 u/ o Sredzkistr. 1 u/ o Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin ÖPNV: U2 Eberswalder Str., Tram 12, M10, M1, Tiefgarage Einfahrt Sredzkistr. 2