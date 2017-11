Luftfracht hebt in die Zukunft ab

Die Air Cargo Conference geht 2017 in die zweite Runde. Gemeinsam mit ihren Partnern diskutiert die Air Cargo Community Frankfurt auf der Fachveranstaltung über aktuelle Entwicklungen in der Luftfracht.

Der Vorstand der Air Cargo Community Frankfurt e.V. V.l.n.r.: Patrik Tschirch (LUG aircargo handling GmbH), Andreas Heil (Kewill GmbH), Anke Giesen (Fraport AG), Joachim von Winning (Air Cargo Community), Götz Wendenburg (Kühne + Nagel (AG & Co.) KG)

[Großes Bild anzeigen]

Frankfurt am Main, 09. November 2017 --- Vom digitalen Gepäckstück bis zum autonomen Fahren: Das Luftfrachtgeschäft ist kontinuierlichem Wandel unterworfen. Die aktuellen Entwicklungen in der Luftfracht diskutieren Experten auf der zweiten Air Cargo Conference am 9. und 10. November im House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen. Logistiker, Luftfrachtexperten und Wissenschaftler haben hier die Gelegenheit, sich über die derzeitigen Trends zu informieren und sich dazu in kleinen Arbeitsgruppen auszutauschen. „Die Teilnehmer können bei der Air Cargo Conference innovative Workshop-Formate nutzen, um in gemeinsamen Diskussionen neue Trends und Geschäftsideen zu identifizieren“, erklärt Kai-Oliver Schocke, Professor für Produktionsmanagement und Logistik am Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA UAS). Diese ist neben der Air Cargo Community Frankfurt, der Hochschule RheinMain und Hessen Aviation Veranstalter des Symposiums.Unter dem Stichwort „Best of both worlds“ bringt die Air Cargo Conference Experten aus der Wissenschaft und Praktiker an einem Tisch zusammen. In disruptiven Kurzvorträgen, Start-up-Pitches und Denkanstößen möchten die Veranstalter über neueste Trends und Innovationen informieren. Höhepunkte der zweitägigen Veranstaltung sind Impulsreferate. So gewährt Wolfgang Lehmacher, Head of Supply Chain and Transport Industries des World Economic Forums spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung, Disruption und des Protektionismus. Professor Uwe Clausen, Leiter des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik, wagt den Blick in die Zukunft von Mobilität und Luftfracht. Benjamin Bierwirth (Hochschule RheinMain) referiert gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der Air Cargo Community Frankfurt, Joachim von Winning, über die Wettbewerbslage in der Luftfracht.Am Abend des ersten Tages geht es zudem für eine Rundfahrt auf das Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Natürlich mit dem Schwerpunkt Luftfracht.Weitere Informationen finden sie unter: http://www.fra-fr8.com/veranstaltungen/air-cargo-conference Bilder können Sie hier herunterladen:

Bildunterschrift:Der Vorstand der Air Cargo Community Frankfurt e.V. V.l.n.r.: Patrik Tschirch (LUG aircargo handling GmbH), Andreas Heil (Kewill GmbH), Anke Giesen (Fraport AG), Joachim von Winning (Air Cargo Community), Götz Wendenburg (Kühne + Nagel (AG & Co.) KG), Sören Stark (Lufthansa Cargo AG), Michael Hoppe (BARIG e.V.)Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHUwe BerndtRoßdorfer Straße 19a60385 FrankfurtTelefon: 0 69 / 48 98 12 90E-Mail:Über die Air Cargo Community Frankfurt e.V.Die Air Cargo Community Frankfurt e.V. ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Institutionen und Verbänden mit dem Ziel, den Luftfrachtstandort Frankfurt zu fördern. Zu ihren 50 Mitgliedern gehören Vertreter aller Bereiche der Luftfracht-Prozesskette. Der Verein verfügt über verschiedene Kompetenzteams, die die gesamte Leistungspalette des Luftfrachtstandortes Frankfurt abbilden. Oberstes Ziel ist die Stärkung des Frankfurter Flughafens als Nummer 1 im europäischen Luftfrachtgeschäft und als führender Fracht-Hub. Der Standort Frankfurt mit heute fast 2,2 Millionen Tonnen Luftfracht (2016) und 14.000 im Cargo-Bereich beschäftigten Mitarbeitern/-innen soll auch in den kommenden Jahren signifikant wachsen und dabei einen noch größeren Anteil am weltweiten Frachtvolumen für sich gewinnen.