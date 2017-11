Lunit s.r.o.: Lagerflächen maximal ausgenutzt

Das slowakische Unternehmen Lunit s.r.o. benötigte aufgrund seiner positiven Geschäftsentwicklung größere Lagerkapazitäten.

Mit Kragarm- und Palettenregalen von OHRA konnte dieser Zulieferer für die Möbelindustrie seine neue Lagerfläche optimal ausnutzen. Dank der einfachen Verstellbarkeit der einzelnen Ebenen im Lager kann das Regalsystem außerdem leicht an sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden.

Das Unternehmen Lunit s.r.o. bietet hauptsächlich Küchenschranktüren und Möbelfronten in unterschiedlichsten Ausführungen, auch als individuelle Anfertigungen, an. Ein breites Angebot an Möbelbeschlägen ergänzt die Produktpalette des in Zvolen ansässigen Unternehmens. Seine Erzeugnisse werden nicht nur an Betriebe der Möbelindustrie, sondern auch an Tischler und Schreiner ausgeliefert. Dank der kontinuierlichen Erweiterung der Angebotspalette und der positiven Geschäftsentwicklung wurde im Jahr 2015 der Bau eines neuen Lagers erforderlich. Hier sollten vor allem verschiedene großformatige Materialien und Arbeitsplatten gelagert werden. Zudem mussten Kapazitäten für die Lagerung von Beschlägen und anderem Material auf Europaletten geschaffen werden.

Die Kragarme werden einfach eingehängt – so kann Lunit die OHRA-Regale schnell an unterschiedliche Lagerware anpassen. (Foto: Lunit)

Das slowakische Unternehmen entschied sich, das neue Lager mit Kragarm- und Palettenregalen von OHRA auszustatten. Das in Kerpen ansässige Unternehmen hat sich auf Regalsysteme für den Handel mit Baustoffen und Holz spezialisiert und ist führend auf dem europäischen Markt für Kragarmregale.

Ein wichtiger Grund für die Verwendung von Regalen der Marke OHRA war für Lunit die Stabilität der Konstruktion. Alle tragenden Elemente der Kragarmregale sind aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl gefertigt. So können die Profile bei Stößen elastisch nachgeben und behalten dauerhaft ihre statischen Eigenschaften. Die stabile Konstruktion ermöglicht große Lagerhöhen und hohe Nutzlasten und somit eine hohe Flächenausnutzung.

Bei Lunit ermöglichen die Kragarmregale so die Lagerung schwerer Holzplatten auf neun Ebenen bis zu einer Höhe von 6.500 mm. Dabei können die Kragarme schnell und ohne Werkzeug an die sich verändernden Maße der gelagerten Waren angepasst werden, da sie flexibel in einem 100-Millimeter-Raster in die Regalständer eingehängt werden und nicht angeschraubt sind.

Die stabile Konstruktion erlaubt auch bei den Palettenregalen hohe Belastungen und große Fachweiten. Die Rahmen sind ebenfalls in einem 100-Millimeter-Raster gestanzt, sodass die Lagerebenen gut an die Höhe der gelagerten Waren angepasst werden können. Die Querträger aus IPE-Stahlprofilen mit angeschweißten Einhängelaschen gewährleisten eine kraftvolle Verbindung mit dem Regalrahmen. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen können die Regale schnell und einfach aufgebaut werden. Das gesamte Regalsystem wurde innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung montiert.