Hannover der 17.10.2017, Angelika Popczyk gründet LuxLife - der neue Immobilienmakler für Immobilien im Raum Hannover.

Unter dem Motto „change your life & live“ setzt LuxLife Immobilien neue Maßstäbe im Bereich Immobilien.

Über Angelika Popczyk von LuxLife

Nach ihrem Studium zur geprüften Immobilienmaklerin war der Schritt in die Selbstständigkeit für Angelika Popczyk klar definiert. Ziel der Selbstständigkeit war es, sich von anderen Maklern und Maklerfirmen abzuheben und voller Engagement und Zielstrebigkeit Immobilien für ein neues Lebensgefühl zusammen zu stellen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich ein Zuhause einzurichten, dass seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Was liegt da also näher, als Immobilien für die Menschen zu suchen und nicht nach Preis oder Lage.

Über LuxLife und Angelika Popczyk

LuxLife ist für jeden Menschen, egal ob eine Villa, ein Geschäftshaus oder eine Ein-Zimmer-Studentenwohnung gesucht wird. LuxLife setzt neue Maßstäbe, denn es wird sich an den Bedürfnissen und Vorgabe des Kunden orientiert und die optimale Immobilie für den Suchenden herausgefiltert. Das Konzept von LuxLife basiert auf hochwertigen Immobilien zu bezahlbaren Preisen.

Individuelles Lebensgefühl für individuelle Kunden

Lebensqualität zu vermitteln, ist die Leidenschaft von Angelika Popczyk und LuxLife. Sowohl der Kundenstamm, als auch die angebotenen Immobilien sind so Vielfältig wie es nur geht. LuxLife hat sich auf Familien, Pärchen und alleinstehende Berufstätige spezialisiert. Durch beste Verbindungen zu anerkannten Bauträgern, Architekten, Rechtsanwälten, Notaren, Banken, Steuerberatern und Sachverständigen verfügt LuxLife über ein exklusives Netzwerk, um Angebot und Nachfrage im Bereich der Wohnimmobilien optimal erfüllen zu können.

„Für jeden Kunden die passende Immobilie zu finden, ist unsere Aufgabe und Leidenschaft,“ so Angelika Popczyk, geprüfte Immobilienmaklerin von LuxLife

LuxLife als individueller Ansprechpartner für jegliche Immobilienfrage

Diskretion, Disziplin, Seriosität, exklusive Kontakte und Zuverlässigkeit sind die Stärken von LuxLife.

Der ersten Schritt zur Traumimmobilie ist nicht schwer, denn es bedarf nur eines Klicks im Internet oder eines Anrufes.