Luxuriöse Schwimmbäder und Whirlpools „Made in Sachsen“

Schreier Wassertechnik Service GmbH aus dem sächsischen Radeberg nahe Dresden erweitert sein Portfolio

Bisher war das erfolgreiche Radeberger Familienunternehmen Schreier Wassertechnik Service GmbH dafür bekannt, zuverlässiger Partner im Bereich Wasseraufbereitung als Werksvertretung des Premiumanbieters und Marktführers Grünbeck zu sein. Die Geschäftsführer Jörg und Stefan Schreier sowie ihr Team wurden immer dann zurate gezogen, wenn zum Beispiel Filter, Enthärtungs- und Dosieranlagen sowie Membrantechnik für Einsatzfälle in privaten Haushalten, im Gesundheitswesen, in Energiezentralen, in der Getränke- und Lebensmittelindustrie und in der Wasserversorgung benötigt wurden. Dies soll natürlich auch weiterhin so bleiben. Seit kurzem hat das Unternehmen jedoch sein Portfolio erweitert und bietet nun auch die Planung und den Einbau luxuriöser Schwimmbäder für den Innen- und Außenbereich sowie Whirlpools an.

„Ein Schwimmbad im eigenen Garten oder Haus bedeutet Fitness, Spaß und Entspannung und somit ein Plus an Lebensqualität“, schwärmt der Geschäftsführer Jörg Schreier und sein Sohn und ebenfalls Geschäftsführer Stefan Schreier fügt hinzu:„So wie wir im Bereich Wasseraufbereitung nur Produkte des Marktführers Grünbeck vertreiben, hat für uns auch im Schwimmbadbau höchste Qualität absolute Priorität. Zu unseren Partnern gehören daher nur Hersteller von Schwimmbecken und Whirlpools, die genau diesen Anspruch erfüllen.

Den Service gewährleisten wir zuverlässig mit eigenen und kompetenten Mitarbeitern, die mit viel Begeisterung unterwegs sind. Wir wissen, dass wir gut sind, wollen aber besser werden. Das zusammengenommen macht vielleicht das Besondere.“