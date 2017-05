Luxus Taschen - Handtaschen von Gucci

Taschen von Gucci zählen weltweit zu den begehrtesten Designer Handtaschen. Die

oder Clutch, sind jeder Frau bekannt, die eine solche Designer Handtasche ihr Eigennennen darf. Weiche Innenseiten, legendäre Verschlüsse und leicht zu erreichendeFächer sind nur wenige der vielen Vorteile, die eine Handtasche von Gucci bietet.Materialien wie Wildleder, Kalbsleder oder GG-Canvas sind Materialien, die hier oft zumEinsatz kommen. Charakteristisch ist zudem das berühmte doppelte „G“, das alsMetallverzierung bei Gucci Taschen zu finden ist, welches beim Anblick begeistern lässt.Der einzigartige Stil von Gucci Taschen begeistert nicht umsonst modeinteressierteFrauen auf der ganzen Welt.

1921 von Sattlermeister Guccio Gucci gegründet, konnte sich das Unternehmen

schnell in der Modewelt etablieren. Die Handtaschen komplettieren jeden Look und

sorgen für gelungene große Auftritte. Der selbstbewusste Stil großer Fashion-Ikonen

wird durch sie hervorragend verkörpert. Elegant, besonders und einmalig - so lassen

sich Gucci Handtaschen beschreiben. Nicht verwunderlich also, das viele Klassiker der

international populären Modemarke Geschichte schrieben. So fand der Loafer Schuh

den Weg ins Museum of Modern Art in New York und die weltbekannte Bamboo Bag

begeistert mit dem Bambushenkel die Fashion-Welt und ist bis heute eine der größten

Erfolge des Unternehmens.

Die wunderschönen Taschenmodelle von Gucci ergänzen sowohl das festliche Outfit,

als auch den Business Look. Auch in der Freizeit als Abrundung des City-Looks können

Taschen von Gucci überzeugen. Je nach Farbe, Material und Muster passen sie

hervorragend zu Sneakern von Gucci, eleganten Pumps, Stiefeln oder Stiefeletten in

klassischem Schwarz. Egal ob lässig oder fein, praktisch oder detailverliebt. Im

Internet findet sich eine große Auswahl an Gucci Taschen jeglicher Art. Ist man aufder Suche nach Modellen, kann man aufgrund der Vielzahl an Online Shops schnellden Überblick verlieren. Seiten wie handtaschen-shops können hier Abhilfe schaffenund bieten einen Service, der mehrere Online Shops durchsucht und das Sortimentauf einer Website zusammenfasst.

Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, Gucci Handtaschen und Shopper sind

defintiv ein Hingucker und ein echtes Highlight bei jedem Outfit. Die vielen

verschiedenen Designs, Variationen und Modelle begeistern nicht ohne Grund die

Modewelt Saison für Saison auf’s Neue.

