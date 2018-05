Luxus für anspruchsvolle Pferdefans auf Mallorca

Mallorca hat eine neue Adresse für Luxus- und Pferdeliebhaber. Auf dem 40 Hektar großen Grundstück der VMG Horseranch befinden sich 22 stilvoll und komfortabel eingerichtete Suiten, zwischen 40 und 110 qm, mit eigener Terrasse und Garten.

Das Haupthaus, sowie einige der Gebäude sind Umbauten der ursprünglichen Landhäuser, die zum Teil aus dem Jahr 1843 stammen, andere wiederum wurden im Stil der mallorquinischen Fincas neu erbaut. Im inneren modern und luxuriös ausgestattet bleibt kein Wunsch offen.Ganz neu gebaut wurde die modernste und luxuriöseste Reitanlage der Balearen. Die 20 x 60 Meter große Reithalle, ist mit modernster Technik ausgestattet, dank elektronisch auffahrbarer Fester und komplett Isolierung, herrschen bei jedem Wetter bis in den Hochsommer hinein, angenehme Temperaturen im Inneren. Die automatische Bodenbewässerung sowie die Drainage der Koppeln und die extra großen Boxen gehen weit über den normalen Standard hinaus und sind im Sommer natürlich beschattet und belüftet. Die 4 großzügigen Pferdeställe wurden in U –Form gebaut, um das ganze aufzulockern und ansprechender zu gestalten. Als einzige Auflage mussten auch diese mit Stein verkleidet werden, sowie die restlichen Gebäude auf dem Gelände. 30 Pferde stehen für die Reitstunden zur Verfügung und können neben der Reithalle auch auf dem 20x60 Meter großen Dressurplatz, dem 50x80 Meter großen Springplatz oder dem 30x70 Meter großen Multifunktionsplatz beritten werden. Alle Plätze sind mit Flutlicht ausgestattet. Es werden Reitstunden für Anfänger bis Fortgeschrittene auf ausgebildeten Spring- und Dressurpferden bis zur Leistungsklasse M angeboten sowie die Möglichkeit sein eigenes Pferd mitzunehmen und ein paar unvergessliche Tage inmitten der atemberaubenden Landschaft Mallorcas zu genießen.Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Das Restaurant Rider´s steht nicht nur den Übernachtungsgästen zur Verfügung, sondern empfängt gerne auch Gäste von Außerhalb. Chefkoch Thorsten Werdermann zaubert kleine Kunstwerke auf die Teller denn:„ Das Auge isst mit“. So werden die biologisch angebauten Lebensmittel der VMG Horseranch liebevoll zu einzigartigen Geschmackserlebnissen gewandelt. 300 Obstbäume mit 22 verschiedenen Sorten, dazu ein großzügig angelegter Gemüsegarten samt Kräutern liefern die Zutaten für die köstlichen Kreationen des Küchenchefs. Die internationale Küche bietet für jeden Geschmack das passende Gericht. Auch Vegetarier und Veganer kommen in den Genuss der Köstlichkeiten aus eigenem Anbau. Insgesamt wurden über 4000 Bäume, Sträucher und Pflanzen auf dem Gelände neu angelegt.

Auf der Terrasse des Restaurants mit angrenzendem Pool und Aussicht auf das Tramuntana Gebirge kann man herrlich die Seele baumeln lassen, dieses Ambiente lässt einen sofort den Alltag vergessen.Kontakt unter Tlf.: +34 971 830563 oder