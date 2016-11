MAKRO IDENT ist Brady PREMIUM-Distributor und kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der Kennzeichnung und Arbeitssicherheit für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Daten- und Telekommunikation und viele weitere Branchen.

MAKRO IDENT bietet die Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Betriebsstätten, industriellen Gütern, Produkten und Personen Mit den Brady-Produkten steigern Anwender die Sicherheit, Produktivität und Leistung am Arbeitsplatz und im Betrieb. Die Produkte umfassen hochleistungsfähige Etiketten und Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme, einschließlich der jeweils passenden Software.

Kunden erhalten bei MAKRO IDENT das gesamte Brady-Sortiment von über 35.000 verschiedenen Artikeln, inklusive der SPC Ölbindemittel und Bindevliese für Chemikalien und andere Flüssigkeiten, wie auch das gesamte Scafftag-Sortiment an Sicherheitskontrollsystemen, die ebenfalls zur Brady-Group gehören.

Das große Brady-Sortiment beinhaltet Industrie- und Labor-Etiketten, Anhänger, Schrumpfschläuche, Etikettendrucker und Schilderdrucksysteme, Schildergrundmaterialien für die Brady-Drucker wie auch passende Farbbänder und die Etiketten-Software LabelMark und Schilder-Software MarkWare sowie die neue Software-Plattform Brady-Workstation.

MAKRO IDENT: Brady-Distributor für Kennzeichnung und Arbeitssicherheit

Ebenso im Programm hat MAKRO IDENT alle logistischen Markierungen und Absperrsysteme von Brady, auch alle Sicherheitskennzeichnungen für die Gebäudekennzeichnung, etwa 6000 verschiedene Rohrmarkierer für eine sehr gut sichtbare und auffällige Rohrkennzeichnung mit optional erhältlichen HPHV- und SnapOn Trägermaterialien.

Ebenso im Sortiment verfügt MAKRO IDENT über das Komplettprogramm an hochwertigen Lockout-Tagout Verriegelungen und Warnanhängern sowie die SPC Sorptionsmittel (Ölbindemittel und Bindevliese) zur Aufnahme von Öl, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten, wie auch die visuellen Sicherheitskontrollsysteme SCAFFTAG. Die Sicherheitssoftware LINK360 hat MAKRO IDENT ebenfalls im Programm und bietet hierfür auch die Services für das Erstellen von Prozeduren an sowie andere Dienstleistungen und Wartungs-/Serviceverträge.

Die genannten Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheits-Produkte haben sich im Einsatz mehrfach bewährt wie z.B. in verschiedenen Laboratorien, Instituten, Forschungseinrichtungen, in Krankenhäusern, in vielen produzierenden Unternehmen der Industrie, in der Schiff-, Luft- und Raumfahrt, in Daten- und Telekommunikations-Unternehmen, im Nah- und Fernverkehr und vielen kleinen bis großen Unternehmen, denen eine qualitativ hochwertige Kennzeichnung sowie eine perfekte Gebäude- und Personensicherheit sehr wichtig ist.

MAKRO IDENT blickt auf eine 30-jährige Erfahrung sowie fundiertes Produkt- und Fachwissen auf. Eine freundliche Beratung und schnelle Abwicklung ist selbstverständlich. Lieferungen erfolgen im ganzen EU-Raum und auch in die Schweiz. Über 1200 Kunden schätzen zudem die schnelle Verfügbarkeit der Artikel; meist innerhalb 24 bis 48 Stunden nach Eingang der Bestellung.

Weitere Informationen unter www.makroident.de.