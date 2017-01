MATSUURA auf der Intec Leipzig 2017

Wiesbaden-Delkenheim, Januar 2017 – Wie bereits bei den letzten Veranstaltungen in Leipzig, wird der führende japanische Hersteller hochwertiger Bearbeitungszentren, die MATSUURA Machinery GmbH, auch in diesem Jahr auf der Intec vertreten sein.

In diesem Jahr haben Besucher gleich zweimal die Chance, sich über die führenden Technologien aus dem Hause MATSUURA zu informieren - in Halle 2 Stand C60, sowie in Halle 3 Stand D29.

Präsentation im Technologieforum Additive Fertigung

„Das Additive Manufacturing in Kombination mit den klassischen Zerspanungstechniken erweitert die Möglichkeiten der Fertigung deutlich und zählt inzwischen zu den Eckpfeilern einer zukunftsweisenden Produktion. Die LUMEX-Reihe ist in Europa bereits jetzt ein Erfolgsmodell.“ Bert Kleinmann, Geschäftsführer der MATSUURA Machinery GmbH.

Mit der LUMEX-Reihe zählt MATSUURA zu den weltweiten Vorreitern der Lasertechnologie. LUMEX ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, die MATSUURA seit fast 20 Jahren auf dem Gebiet der Additiven Fertigung betreibt. Die LUMEX Hybrid-Anlagen verfügen über die neuesten High-Tech-Laser und die bewährte MATSUURA Hochgeschwindigkeitstechnologie. Sie fertigen jede beliebige 3D-Form mit höchster Genauigkeit und Oberflächengüte. Interessierte können sich auf der Intec ausführlich beraten lassen und an beiden MATSUURA-Ständen, in Halle 2 Stand C60 und in Halle 3 Stand D29, eine Darstellung der eindrucksvollen Technologie erleben.

Gemeinschaftlicher Auftritt mit Vertriebspartner Intermach Werkzeugmaschinenvertrieb

Wie bereits in 2015, tritt MATSUURA auch in 2017 wieder auf dem Gemeinschaftsstand seines Vertriebspartners Intermach Werkzeugmaschinen Vertriebs-GmbH auf.

Vor Ort gezeigt wird das jüngste 5-Achsen-Vertikal-Bearbeitungszentrum aus der erfolgreichen MX-Reihe, die MX-330. Bei dem neuen Modell ist es möglich, eine Erweiterung des Palettenspeichers bis zu 10 Paletten in die Maschine zu integrieren. Die optional verfügbare Hydraulik durch den Tisch mit 6 Anschlüssen bis max. 200 bar und die mögliche Erweiterung des Werkzeugmagazins bis 90 Werkzeugplätze, steigern die Einsatzmöglichkeiten ebenfalls. Bei Verfahrwegen X/Y/Z 435 x 465 x 560 mm und einer Spindeldrehzahl von 15.000 min-1 lassen sich Werkstücke bis zu einer Größe von Ø 420 x H 300 mm und einem Gewicht von bis zu 80 kg bearbeiten.

Das Kosten-Leistungs-Verhältnis der MX-330 ist nahezu unschlagbar. Das Bearbeitungszentrum hat einen attraktiven Einstiegspreis und gewährt durch die Möglichkeit, bis zu 10 Paletten aufzurüsten, eine große Flexibilität.