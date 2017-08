MBA im Fernstudium in nur 4 Semestern: Bewerbung bis zum 31. August 17 Internationale BWL oder Unternehmensführung

Ludwigshafen, 23.08.2017 – In Zeiten der Globalisierung ist eine adäquate Bildung mit einem entsprechend international anerkannten Studienabschluss sehr gefragt.

Die Formen der akademischen Weiterbildung werden in diversen Konstellationen angeboten. Oftmals fehlt der Überblick und die Frage bleibt im Raum, welches Studienformat mit welchem Abschluss das Richtige ist.Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein sorgt für Aufklärung mit einer Vorabinformation und Betreuung während des gesamten Studiums, die ihresgleichen sucht. Die Studierenden stehen hier im Mittelpunkt und genießen zum einen eine hochqualitative und praxisorientierte akademische Weiterbildung, die sich gut mit dem Beruf vereinen lässt. Zum anderen lässt die individuelle Betreuung vor und während des Fernstudiums nahezu keine Wünsche offen.So berichten Studierende des Fernstudienganges Internationale BWL z. B. von dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis des Fernstudiums, der hohen Qualität der Vorlesungen und der effizienten Mischung aus Selbstlern-Phasen und Präsenzunterricht.Informationsvideo zum Fernstudiengang Internationale BWL: https://www.youtube.com/watch?v=xzUSjnB_2hs„Wer sich im Vorfeld zu unseren Fernstudiengängen Internationale BWL oder Unternehmensführung informieren möchte, kann mich sehr gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Ich stehe für alle Fragen rund um das Fernstudium, z. B. zu den Themen Zugangsvoraussetzung, Fördermöglichkeiten, Studienablauf etc. zur Verfügung,“ erklärt Eva Nefen, Geschäftsführerin der Fernstudiengänge.Bis zum 31. August 2017 können sich Studieninteressierte immatrikulieren.„Die akademische Weiterbildung als persönliches Alleinstellungsmerkmal kann in der Eigenvermarktung viele Vorteile mit sich bringen. Sie studieren bei uns weitgehend zeit- und ortsunabhängig nach einer hocheffizienten und durchdachten Studienstruktur. Gleichzeitig erwerben Sie praxisorientiert Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie in ihrer Berufspraxis anwenden können,“ so Nefen.

Studieninteressierte können sich jederzeit via E-Mail an Frau Nefen wenden (eva.nefen@hs-lu.de) oder telefonisch unter +49 (0) 621/5203-159. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.hs-lu.de/studium/master/internationale-betriebswirtschaftslehre-mba.html und http://www.hs-lu.de/studium/master/unternehmensfuehrung-mba.html.