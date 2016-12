Immobilien gelten als so rentabel wie Aktien, nur sicherer Magdeburg, 05.12.2016. „Die Frage nach der richtigen Geldanlage stellt Verbraucher immer wieder aufs Neue vor eine große Herausforderung.

Doch viele Studien zeigen, dass die Investition in Immobilien verglichen zu anderen Anlageklassen eine hohe und zugleich stabile Rendite mit sich bringt“, wissen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Viele Anleger glauben nämlich, es sei kaum möglich, ihr Geld einerseits sicher und doch - was die Rendite betrifft - profitabel anzulegen. Und damit liegen sie nicht ganz falsch: „Es besteht die Gefahr, dass man sich von utopischen Versprechen täuschen lässt. Versprechen Finanzberater hohe Renditen bei hoher Sicherheit, sollte man das definitiv hinterfragen. Im Falle von Immobilien ist das mittlerweile aber kein Ausschlusskriterium und durchaus möglich“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG weiter. „Wohnimmobilien stellen eine lukrative Gelanlage da und verlieren trotzdem nicht an Sicherheit“. Auf der Veranstaltung der EABH (European Association for Banking and Financial History) und Allianz Global Investors in Frankfurt wurde kürzlich eine Langzeitstudie vorgestellt, in der die Renditeentwicklung der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Bankeinlagen und Wohnimmobilien von 1870 bis 2015 untersucht wurde. Demnach schneiden Immobilien im gesamten Zeitraum mit Abstand am besten ab, nämlich mit einer Jahresrendite von durchschnittlich 8,7 Prozent. Unterdessen lagen Aktien bei 7,8 Prozent, Bankeinlagen 0,3 Prozent und Anleihen bei 1,46 Prozent. Des Weiteren zeigen die Untersuchungen, dass die Renditen von Immobilien im Vergleich zu den anderen Anlageklassen weniger Schwankungen aufwiesen.

„Das macht Immobilien, was den Risiko-Rendite-Aspekt betrifft, zu den in den vergangenen 140 Jahren besten Investitionen“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg.

„Der Immobilienmarkt ist liquider, als der Aktienmarkt. Hinzu kommt, dass auch Mieten während einer Rezession meist stabil bleiben – anders als Dividenden. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und das wird sich auch wahrscheinlich nie ändern und Mietzahlungen werden in den häufigsten Fällen stabil bleiben“, erklären die MCM-Experten. Nichtdestotrotz musste die Immobilienbranche seit der Finanzkrise auch herbe Rückschläge einstecken, Vor allem in den USA, wo alles seinen Anfang nahm. Für Deutschland ist die MCM Investor Management AG aber optimistisch: „Der Immobilienboom kann hierzulande als positiv und gesund eingestuft werden“.