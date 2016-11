MCM Investor Management AG aus Magdeburg: Die Stromfresser der Immobilie

Welche Stromfresser sich in Ihrer Immobilie verstecken

Magdeburg, 10.11.2016. „Verbraucher haben mehrere Möglichkeiten, wie sie die Energiekosten innerhalb ihrer Immobilie minimieren können“, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. „Ausschlaggebend ist grundsätzlich immer das eigene, individuelle Nutzungsverhalten. Wenn man gewisse Dinge beachtet, kann man über das Jahr verteilt viel Geld sparen.“ Dazu gehören laut der MCM-Experten beispielsweise Geräte mit einem Stand-by-Modus. Diese sollten immer vom Stromnetz getrennt werden, was sich mit einer ausschaltbaren Steckdosenleiste am einfachsten umsetzen lässt. „Was Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler betrifft, raten wir: Am besten mit so viel Wäsche beziehungsweise Geschirr wie möglich beladen und - wenn vorhanden - das ECO-Programm auswählen“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG weiter. „Das ECO-Programm läuft zwar länger, ist aber viel energiesparender“.

Hinzu kommen Kleinigkeiten wie das Schließen der Türen, wenn man beispielsweise nur einen Wohnraum beheizen möchte. Für den Kühlschrank empfiehlt es sich, diesen nicht zu kalt einzustellen - gleiches gilt natürlich für das Gefrierfach. „Im Kühlschrank sollten es idealerweise 5 bis 7 Grad sein“, so die MCM-Experten. „Im Gefrierfach reichen minus 18 Grad aus“. Manchmal sind die Energiefresser der Immobilie auch etwas versteckter und weniger offensichtlich: „Mit einem Strommessgerät lässt sich die Energieffizienz der einzelnen Haushaltsgeräte bestimmen.

Ein solches muss sogar nicht extra gekauft werden, sondern kann direkt bei den Energieversorgern ausgeliehen werden“, so die Fachleute der MCM Investor Management AG. Bei vielen Geräten hängt der Verbrauch direkt mit der Beladungsmenge zusammen (zum Beispiel Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern).