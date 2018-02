MCM Investor Management AG über Baukosten

Oft sind die Baukosten höher als ursprünglich kalkuliert Magdeburg, 15.02.1018. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG darauf aufmerksam, dass bei einer Vielzahl der in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland errichteten Eigenheime der Bau kostspieliger war, als ursprünglich geplant.

Dabei beziehen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG auf eine Befragung der Universität Erlangen-Nürnberg und der Bauherrenberatung Almondia. Demnach lagen bei jedem dritten Haus die Baukosten um bis zu zehn Prozent über dem geplanten Budget, bei jedem fünften Neubau bis zu 20 Prozent und bei jedem zehnten Haus sogar bei bis zu 30 Prozent. MCM Investor Management AG: "Fertigstellung das Problem" "Oft entstehen unnötige Kosten, weil jeder zweite Bau nicht pünktlich fertiggestellt wird. So wird ein Viertel der Immobilien erst mit einer Verzögerung von mindestens drei Monaten bezogen", so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. "Doch nicht immer sind solche Verzögerungen eigenverschuldet, wegen Baumängeln oder falscher Planung. Fakt ist, dass die Baukosten enorm gestiegen sind, was vor allem auch an den steigenden Ansprüchen seitens der Bauherren liegt. Die Eigenheime der Zukunft sollen energetisch und technisch auf dem neuesten Stand sein, was sehr teuer ist", so die MCM Investor weiter. Kaufangebot entspricht nicht zwingend dem tatsächlichen Preis Nichtsdestotrotz werden die Immobilien zu relativ geringen Marktpreisen angeboten, um sie loszuwerden. Dies sei laut MCM Investor in vielen Fällen wirtschaftlich nicht tragbar. "Bauherren sollten sich dessen bewusst sein, dass der Preis, den sie im Vertrag unterschreiben, nicht der endgültige Preis ist, sondern immer etwas mehr kalkulieren." Oft folgen Bauprojekte einem viel zu straffen Zeitplan und mangelhafte Zwischenschritte führen zu einem regelrechten Dominoeffekt. "Kommt beispielsweise noch ein kalter Winter mit hinzu, können bestimmte Arbeiten gar nicht mehr verrichtet werden. Daher muss man nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich gut planen. Mehr Zeit bedeutet unter Umständen höhere Kreditkosten. Ist die Bauphase schon weiter fortgeschritten, können auch spätere Änderungswünsche teuer werden", so die MCM Investor Management AG abschließend.

16.02.2018 14:31

