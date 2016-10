MCM Investor Management AG über attraktive ostdeutsche Mittel-und Großstädte

Ostdeutsche Mittel-und Großstädte bieten attraktive Renditen Magdeburg, 18.10.2016. „Städte in Ostdeutschland erleben seit Jahren ein Comeback“, wissen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg.

Nicht umsonst wächst sowohl die Bevölkerungs- als auch die Haushaltszahl stetig. Dementsprechend blühen auch der Arbeitsmarkt und die Kaufkraft vor Ort. „Die Attraktivität der ostdeutschen Groß- und Mittelstädte wirkt sich natürlich auch auf die Miet- und Kaufpreise der Immobilien aus und bringt hohe Renditen mit sich“, so die MCM Investor Management-Experten weiter. Dies bestätigt auch der „Wohnungsmarktbericht Ostdeutschland“, den die TAG Immobilien AG unlängst veröffentlicht hat. Für den Bericht wurden 27 ostdeutsche Groß- und Mittelstädte analysiert und deren Daten zur demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung, zur Bautätigkeit, zu Miet- und Kaufpreisen sowie zu Renditen hinzugezogen. Zu den beliebtesten ostdeutschen Städten gehört beispielsweise Chemnitz. Hier ist die Kaufkraft in den letzten fünf Jahren um fast 15 Prozent gestiegen. Die Kombination aus sinkenden Leerstandsquoten bei vergleichsweise günstigem Mietpreisniveau kann laut TAG Immobilien AG zu Renditen von über 9 Prozent führen, in Einzelfällen sogar 12 Prozent.

„Unterdessen stellen viele B-Standorte gleichzeitig Universitäts- und Hochschulstädte dar, was sie natürlich zusätzlich attraktiv macht“, wissen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG, die selbst ihren Sitz in Magdeburg haben und sich auf dem ostdeutschen Immobilienmarkt gut auskennen. Was sich vor allem in den letzten zwei Jahren verändert hat, ist die Tatsache, dass sich auch die kleinen Städte im Umland immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Dies trifft verstärkt zu, wenn sie zudem auch noch gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Vor allem Leipzig, Dresden und Magdeburg punkten mit ihrer Nähe zu Berlin. „Die positive Dynamik sollte auch in Zukunft anhalten“, vermuten die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG abschließend.