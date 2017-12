MCM Investor Management AG über das günstigste Bundesland

Sachsen-Anhalt ist das günstigste Bundesland hinsichtlich Immobilen Magdeburg, 14.12.2017. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg darauf aufmerksam, dass Sachsen-Anhalt nach wie vor das günstigste Bundesland in Deutschland ist. „Zwar sind Immobilien in Sachsen-Anhalt vor allem im vergangenen Jahr teurer geworden.

Doch im bundesweiten Vergleich ist dieses Bundesland immer noch das für Käufer am erschwinglichste hinsichtlich Immobilien", sagen die Experten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Sie beziehen sich dabei auf den aktuellen Immobilienmarktbericht Deutschland, welcher kürzlich vom Arbeitskreis der Gutachterausschüsse in Berlin vorgestellt wurde. Demnach gaben Käufer in Deutschland im Jahr 2016 rund 3 Milliarden Euro für Wohnimmobilien, andere Gebäude und Bauflächen aus. Im Vorjahr gaben sie noch 2,8 Milliarden Euro, 2012 lediglich 2 Milliarden aus. Außerdem floss etwas mehr als die Hälfte der Summe in den Kauf von Wohnimmobilien (1,7 Milliarden Euro). Beispielsweise kostete ein gebrauchtes Ein- oder Zweifamilienhaus im Landkreis Mansfeld-Südharz laut Immobilienmarktbericht 380 Euro pro Quadratmeter – das war der bundesweit niedrigste verzeichnete Wert. Im Vergleich dazu reichte die Preisspanne im Bundesland Sachsen-Anhalt bis zu einem Maximalpreis von 1580 Euro je Quadratmeter. Laut einem anderen Grundstücksmarktbericht des Landes waren hier insbesondere gute Lagen in den Großstädten und die für Touristen interessanten Regionen im Harz gefragt. „Dazu gehören natürlich auch Magdeburg und Halle, die eine hohe Nachfrage bei Immobilien von nationalen und internationalen Investoren genießen", so die MCM Investor Management AG abschließend. Laut Immobilienmarktbericht Deutschland werden außerdem im Landesschnitt 54 Euro pro Quadratmeter für ein privates Baugrundstück fällig – hier kam es zu einem Anstieg von acht Prozent im Vorjahresvergleich.

