MCM Investor Management AG, wie nun auch die Immobilienpreise auf dem Land explodieren

Mittlerweile sind auch die Immobilienpreise auf dem Land teilweise exorbitant – die MCM Investor erklärt die Entwicklung

Magdeburg, 08.12.2017. „Während sich der hohe Preisanstieg bei Immobilien lange Zeit vor allem auf die A-Lagen wie Groß- und Universitätsstädte beschränkt hat, sind nun auch vermehrt ländliche Regionen betroffen“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Laut aktuellen Zahlen der Bundesbank zur aktuellen Finanzstabilitätsbericht beschränkt sich der Preisanstieg bei Immobilien eben nicht mehr nur auf einige ausgewählte Großstädte – nun sind auch kleine Städte und ländliche Regionen betroffen. „Besonders extrem ist der Preisanstieg bei Wohnimmobilien in den sogenannten ‚Big 7’ Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Hier eine finanzierbare Immobilie zu finden, wird zu einer immer größeren Herausforderung“, so die MCM Investor Management AG. Laut Bundesbank kam es in 127 kleineren Städten zu Preissprüngen bei Immobilien. Genauere Informationen lassen sich auch im Preisindex für Wohnimmobilien ablesen. „Der Bau- und Kaufrausch zieht sich hierzulande mittlerweile durch sämtliche Regionen. Nichtsdestotrotz sind die Risiken einer Wohnimmobilienfinanzierung sehr gering und eine Kreditblase ist nicht in Sicht“, betont die MCM Investor Management AG. Gründe für den Preisanstieg sind Faktoren wie die gute wirtschaftliche Lage sowie eine extrem hohe Nachfrage nach Immobilien.

Nach wie vor, so die MCM Investor Management AG, liegt die Quote der Eigenheimbesitzer in Deutschland mit etwas über 52 Prozent hinter EU-Nachbarländern wie Spanien, Italien oder Frankreich – geschweige denn in niedrig preisigen Ländern wie Rumänien oder Ungarn. Abschließend sagen die Immobilienexperten aus Magdeburg: „Anders als bei der Immobilienblase in den USA 2008 ist Deutschland weit davon entfernt, Kredite an Menschen zu vergeben, die eine zweifelhafte Bonität vorweisen. Das vergessen viele Kritiker oft“, so die MCM Investor Management AG.