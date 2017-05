MDS-Symposium 2017: Update zu myelodysplastischen Syndromen (MDS)

Es tut sich einiges auf dem Feld der myelodysplastischen Syndrome (MDS). So gibt es zum Beispiel eine neue WHO-Klassifikation, neue Prognoseparameter und neue zielgerichtete Therapien.

Das im zweijährigen Turnus stattfindende MDS-Symposium lud vom 3. bis 6. Mai nach Valencia ein und bot den teilnehmenden Ärzten spannende Einblicke in diese Themen. Für all diejenigen, die am Symposium nicht teilnehmen konnten, bietet die Kongressplattform http://www.hematooncology.com einen praxisnahen und kompakten Überblick über den Kongress.Stuttgart, 22. Mai 2017 – Seit dem letzten Jahr gibt es für die Einteilung der myelodysplastischen Syndrome (MDS) eine neue Klassifikation der WHO. Diese war eines der großen Themen auf dem diesjährigen MDS-Symposium in Valencia. Daneben wurden neue Prognosescores vorgestellt, die für die Zukunft eine bessere Entscheidungsgrundlage für die Therapie versprechen. Dank neuer zielgerichteter Medikamente dürfte sich die Therapie in den nächsten Jahren ebenfalls deutlich verbessern. Zudem wurden auf dem Kongress neue Daten aus Studien zu etablierten Medikamenten präsentiert.Das Onlineportal http://www.hematooncology.com bietet allen interessierten Ärztinnen und Ärzten, die nicht an diesem Kongress teilnehmen konnten, eine kurze und übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte. Dafür hat die renommierte MDS-Expertin Dr. med. Stefani Parmentier den Kongress in Valencia besucht und darüber berichtet. „Das zunehmende Verständnis der Erkrankungen auf genetischer, molekulargenetischer und epigenetischer Ebene macht MDS zunehmend zugänglich für zielgerichtete Therapien und lässt auf wirksame Behandlungen und eine Verbesserung der bisher eher schlechten Prognose hoffen“, so Parmentier, die als Oberärztin die Bereichsleitung Hämatologie des Rems-Murr-Klinikums Winnenden innehat.MDS zählen zu den häufigsten hämatologischen Erkrankungen und stellen Ärzte dabei gleichzeitig vor große Herausforderungen. Sowohl die Diagnostik als auch die Therapie der sehr heterogenen Erkrankung sind schwierig. In beiden Bereichen wurden auf dem Kongress Fortschritte präsentiert.

Neben Informationen über myelodysplastische Syndrome bietet die Plattform http://www.hematooncology.com auch Berichte von anderen Kongressen aus dem Gebiet der Hämatologie und der Onkologie. „Kompakte Informationen sind für die klinisch tätigen Kollegen extrem wertvoll, denn gerade bei spezialisierten Ärzten herrscht oft eine große Zeitnot“, sagt Dr. med. Christofer Coenen, Arzt und Geschäftsführer der medizinwelten-services GmbH, die die Plattform mit Unterstützung der Firma Celgene betreibt.Ärzte können auf http://www.hematooncology.com auch einen Newsletter abonnieren, der regelmäßig über die anstehenden Kongresse, neue Kongressberichte sowie interessante Neuigkeiten in der Hämatoonkologie informiert. So können die Leser wissenschaftlich und klinisch auf dem Laufenden bleiben, auch wenn ein Kongressbesuch nicht möglich ist. Ein Archiv bietet eine Rückschau auf frühere Kongresse.