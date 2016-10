MEDIATOR GmbH startet Mediationslehrgang in der Ukraine

Berlin, 20. Oktober 2016. Die Berliner MEDIATOR GmbH wird künftig einen Lehrgang Mediation - angelehnt an den Fachlehrgang Mediation der Deutschen AnwaltAkademie - in der Ukraine anbieten.

Im Rahmen einer sehr professionell geplanten und durchgeführten Informationsveranstaltung der Ukrainian Academy of Mediation zusammen mit Tatjana Barabash (Präsidentin der Ukrainian Academy of Mediation) und Wolfram Rehbock (Vorsitzender vom DAV DeutscherAnwaltVerein Ukraine) präsentierten Stefan Kessen und Julia Koppin von der MEDIATOR GmbH im September 2016 in Odessa die geplante Mediationsausbildung und zeigten dabei auch zentrale Aspekte über die Potenziale von Mediation und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der zu erwerbenden kommunikativen und mediativen Kompetenzen auf. Anwesend waren rund 80 Personen, die während der Veranstaltung und beim anschließenden Empfang große Neugier und Interesse zeigten. „Uns hat es sehr gefreut von unseren Gastgeberinnen zu erfahren, welchen hohen Stellenwert die Mediationsausbildung der Deutschen AnwaltAkademie in der Ukraine hat.“ fasst Julia Koppin, Mediatorin bei der MEDIATOR GmbH, zusammen. „Es war deutlich zu erkennen, dass die potenziellen Teilnehmer/innen einen besonderen Anreiz für die Ausbildung in Odessa darin sehen, dass sie ein Zertifikat der DeutschenAnwaltAkademie erhalten werden.“Bei der Präsentation war auch das ukrainische Fernsehen anwesend, welches einen kurzen Bericht von der Veranstaltung zusammengestellt hat: http://reporter.od.ua/v-odesse-sost....-proekta-yurist-mediator/

Stefan Kessen, Geschäftsführer der MEDIATOR GmbH, sieht in der Zusammenarbeit mit der Ukrainian Academy of Mediation einen neuen Meilenstein in der Geschichte seines Unternehmens: „Es ist uns eine große Freude sowohl zu sehen, dass die Mediation auch in anderen Ländern immer mehr an Bedeutung gewinnt, als auch daran mitzuwirken, die Menschen dort darin zu unterstützen, neue Wege des konstruktiven Umgangs mit Konflikten kennenzulernen und zu gehen.“

Der gesamte Lehrgang besteht aus vier Modulen, welcher mit Modul 1 Ende Oktober 2016 starten wird.