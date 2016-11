MEDICA 2016: Dreifacher Hautschutz bei Dr. Schumacher

Malsfeld – Rund 128.000 Besucher verzeichnete die voll ausgebuchte MEDICA in diesem Jahr an den vier Messetagen.

Die Dr. Schumacher GmbH setzte auf der Weltleitmesse der Medizinbranche ihren Fokus neben der Flächendesinfektion auf Produkte für Haut und Hände. Mit einer Hautanalyse am Messestand erhielten Interessierte eine umfassende Hautdiagnose mit unverbindlicher Produktberatung. So bietet das Unternehmen für jeden Hautanspruch den dreifachen Schutz: Perfekt aufeinander abgestimmte Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegeprodukte.

„Unsere Haut erfüllt eine natürliche Schutzfunktion für unseren Körper. Dieser Schutz wird besonders durch die tägliche Arbeit mit medizinischen Handschuhen, häufiges Desinfizieren und Waschen gemindert und kann sie austrocknen. Deshalb möchten wir mit einer Hautanalyse ein Bewusstsein dafür schaffen, sie passend zu pflegen, um sie gesund zu erhalten“, erläutert Jens Schumacher, Geschäftsführer der Dr. Schumacher GmbH.

Desinfektion: Regelmäßige Haut- und Händedesinfektion sind im medizinischen Alltag Pflicht. Indem sich Ärzte und Pflegepersonal unter anderem vor und nach jedem Patientenkontakt die Hände desinfizieren, wird ein hoher Hygienestandard erreicht, die Haut jedoch täglich strapaziert. Die Haut- und Händedesinfektionsmittel des Hygieneexperten sind sehr gut hautverträglich und garantieren gleichzeitig eine sichere und schnelle Desinfektionswirkung. Für die Händedesinfektion liefert speziell die ASEPTOMAN®-Serie für jeden Hauttyp und Anspruch das passende Produkt.

Reinigung: Neben Desinfektionsmitteln werden ebenfalls Artikel für die Haut- und Händereinigung angeboten. Eigens für empfindliche und zu Allergien neigende Haut hat Dr. Schumacher die hypoallergene prolind-Serie entwickelt. So beinhaltet die prolind Waschlotion sensitive besonders hautfreundliche Waschsubstanzen und ist frei von Farb- und Parfümstoffen. Die hochwertigen Inhaltsstoffe reduzieren den Hautfeuchtigkeitsverlust während des Händewaschens und ersetzen ausgewaschene Hautfette. Damit ist die Waschlotion ausdrücklich für trockene Haut und Hände geeignet.

Pflege: Das umfassende Sortiment beinhaltet Pflegelotionen, Pflege- und Hautschutzcremes, die sich in Wasser-in-Öl- und Öl-in-Wasser-Emulsionen unterscheiden. Hier wird die Haut besonders mit der hypoallergenen prolind Intensiv-Pflegecreme sensitive nachhaltig gepflegt und ist damit für die Anwendung durch Atopiker und Allergiker geeignet. Die Wasser-in-Öl-Emulsion ist frei von Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffen. Alle Produkte sind pH-hautneutral und können von Fachpersonal und Patienten verwendet werden.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Malsfeld – Rund 128.000 Besucher verzeichnete die voll ausgebuchte MEDICA in diesem Jahr an den vier Messetagen. Die Dr. Schumacher GmbH setzte auf der Weltleitmesse der Medizinbranche ihren Fokus neben der Flächendesinfektion auf Produkte für Haut und Hände. Mit einer Hautanalyse am Messestand erhielten Interessierte eine umfassende Hautdiagnose mit unverbindlicher Produktberatung. So bietet das Unternehmen für jeden Hautanspruch den dreifachen Schutz: Perfekt aufeinander abgestimmte Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegeprodukte.

„Unsere Haut erfüllt eine natürliche Schutzfunktion für unseren Körper. Dieser Schutz wird besonders durch die tägliche Arbeit mit medizinischen Handschuhen, häufiges Desinfizieren und Waschen gemindert und kann sie austrocknen. Deshalb möchten wir mit einer Hautanalyse ein Bewusstsein dafür schaffen, sie passend zu pflegen, um sie gesund zu erhalten“, erläutert Jens Schumacher, Geschäftsführer der Dr. Schumacher GmbH.

Desinfektion: Regelmäßige Haut- und Händedesinfektion sind im medizinischen Alltag Pflicht. Indem sich Ärzte und Pflegepersonal unter anderem vor und nach jedem Patientenkontakt die Hände desinfizieren, wird ein hoher Hygienestandard erreicht, die Haut jedoch täglich strapaziert. Die Haut- und Händedesinfektionsmittel des Hygieneexperten sind sehr gut hautverträglich und garantieren gleichzeitig eine sichere und schnelle Desinfektionswirkung. Für die Händedesinfektion liefert speziell die ASEPTOMAN®-Serie für jeden Hauttyp und Anspruch das passende Produkt.

Reinigung: Neben Desinfektionsmitteln werden ebenfalls Artikel für die Haut- und Händereinigung angeboten. Eigens für empfindliche und zu Allergien neigende Haut hat Dr. Schumacher die hypoallergene prolind-Serie entwickelt. So beinhaltet die prolind Waschlotion sensitive besonders hautfreundliche Waschsubstanzen und ist frei von Farb- und Parfümstoffen. Die hochwertigen Inhaltsstoffe reduzieren den Hautfeuchtigkeitsverlust während des Händewaschens und ersetzen ausgewaschene Hautfette. Damit ist die Waschlotion ausdrücklich für trockene Haut und Hände geeignet.

Pflege: Das umfassende Sortiment beinhaltet Pflegelotionen, Pflege- und Hautschutzcremes, die sich in Wasser-in-Öl- und Öl-in-Wasser-Emulsionen unterscheiden. Hier wird die Haut besonders mit der hypoallergenen prolind Intensiv-Pflegecreme sensitive nachhaltig gepflegt und ist damit für die Anwendung durch Atopiker und Allergiker geeignet. Die Wasser-in-Öl-Emulsion ist frei von Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffen. Alle Produkte sind pH-hautneutral und können von Fachpersonal und Patienten verwendet werden.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.