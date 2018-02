MEDICAL OFFICE: Dynamic View-Premiere auf der MEDIZIN 2018

Das Konzept der dynamisch gestaltbaren Oberflächen je Arbeitsbereich und Fachgruppe bietet allen MEDICAL OFFICE-Anwendern ab sofort nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ihre Arbeit noch effektiver zu gestalten.

Anmeldung, Labor, Funktionsraum, Sprechstunde Hausarzt, Kinderarzt oder Facharzt — in jedem Bereich haben bestimmte Informationen Priorität und müssen möglichst schnell und übersichtlich zur Verfügung stehen.

Ob Kontaktdaten, Kostenträgerinformationen, Cave-Einträge, Laborwerte, Informationen zu einer Schwangerschaft, eine Vorsorgeübersicht, ToDo- und Wartelisten, Hinweise und vieles mehr lässt sich individuell je Arbeitsbereich anordnen und darstellen.

Auf der MEDIZIN 2018 stellte INDAMED die neue MEDICAL OFFICE Dynamic View erstmals der Öffentlichkeit vor und bekam „ein überwältigendes Feedback“, so das Unternehmen. Bei INDAMED heißt es: „Vergessen Sie die starre Karteikartenansicht einer Arztsoftware oder begrenzte Dashboards. MEDICAL OFFICE Dynamic View verbindet diese Elemente zu einer variablen Anzahl individueller Oberflächen“.

Der MEDICAL OFFICE-Bildschirm lässt sich individuell mit dynamischen Elementen aufteilen. Screenshot: INDAMED

[Großes Bild anzeigen]

Eine kostenlose persönliche Testversion kann unter http://www.go2mo.de/kontakt angefordert werden.

Die INDAMED EDV-Entwicklung und Vertrieb GmbH wurde 1994 von Ärzten gegründet. Ihre Gesellschafter sind Ärzte und Informatikingenieure, die in enger Zusammenarbeit Programme für niedergelassene Ärzte, Notfalldienstzentralen, Therapeuten, Ambulanzen ebenso wie für die neuen Formen der Berufsausübungsgemeinschaften entwickeln. Wie schon der Name - INDAMED - INtegrierte DAtenverarbeitung in der MEDizin ausdrückt, ist es Ziel des Unternehmens, Zusammenhänge zu erkennen und zu nutzen und damit einen hohen Rationalisierungs- und Optimierungsgrad zu erreichen. INDAMED gewährleistet die permanente Weiterentwicklung von MEDICAL OFFICE, dem flexibel einsetzbaren Programmsystem für Praxis, Ambulanz und Ärztenetze, das bei der täglichen Arbeit hilft, informiert, koordiniert, dokumentiert und disponiert.

MEDICAL OFFICE unterstützt und verbessert den Arbeitsablauf. Es ist ein sicheres Mittel zu medizinischem und wirtschaftlichem Erfolg.