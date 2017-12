MEDICAL OFFICE bundesweit mit fast 2.000 Anwendern

2017 brachte dem Arztpraxissoftwareentwickler INDAMED erneut einen Wachstumsschub bei der Anwenderzahl der Praxissoftware MEDICAL OFFICE: Nach den jährlich steigenden Zuwächsen in den vergangenen Jahren wird das Unternehmen 2018 den 2.000 Anwender begrüßen.

„Rund 260 Praxen, Kliniken und Medizinische Versorgungszentren installierten in den vergangenen zwölf Monaten bei einer Neugründung MEDICAL OFFICE oder wechselten von einer anderen Praxissoftware zu unserem Unternehmen“, erklärt Andreas Seiller, Vertriebsleiter bei INDAMED. Seiller führt die steigende Nachfrage unter anderem auf die permanente Weiterentwicklung der Software und das bundesweite Partnernetz mit persönlicher Einrichtung und Betreuung direkt in den Praxisräumen zurück. „Hinzu kommen die Weiterempfehlungen unserer Anwender, die seit Jahren zufrieden mit MEDICAL OFFICE arbeiten und das ihren Kollegen mitteilen“, so Seiller.

Persönlich können sich Praxisteams über MEDICAL OFFICE neben einer unverbindlichen Produktpräsentation in den eigenen Praxisräumen auch auf der MEDIZIN 2018 in Stuttgart informieren: Das INDAMED-Team steht Interessenten vom 26. bis 28. Januar 2018 in Halle 4 an Stand 4D19 für Fragen rund um MEDICAL OFFICE Rede und Antwort.

Die INDAMED EDV-Entwicklung und Vertrieb GmbH wurde vor über 20 Jahren von Ärzten gegründet. Ihre Gesellschafter sind Ärzte und Informatikingenieure, die in enger Zusammenarbeit Programme für niedergelassene Ärzte, Notfalldienstzentralen, Therapeuten, Ambulanzen ebenso wie für die neuen Formen der Berufsausübungsgemeinschaften entwickeln.

Wie schon der Name - INDAMED - INtegrierte DAtenverarbeitung in der MEDizin ausdrückt, ist es Ziel des Unternehmens, Zusammenhänge zu erkennen und zu nutzen und damit einen hohen Rationalisierungs- und Optimierungsgrad zu erreichen. INDAMED gewährleistet die permanente Weiterentwicklung von MEDICAL OFFICE, dem flexibel einsetzbaren Programmsystem für Praxis, Ambulanz und Ärztenetze, das bei der täglichen Arbeit hilft, informiert, koordiniert, dokumentiert und disponiert. MEDICAL OFFICE unterstützt und verbessert den Arbeitsablauf. Es ist ein sicheres Mittel zu medizinischem und wirtschaftlichem Erfolg.