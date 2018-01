MEDIZIN 2018: MEDICAL OFFICE mit frei konfigurierbarer Oberfläche

Der Softwareentwickler INDAMED gibt vom 26. bis 28. Januar auf der Stuttgarter Messe MEDIZIN 2018 in Halle 4 an Stand 4D19 erstmals Einblick in die neue und frei konfigurierbare Oberfläche in MEDICAL OFFICE.

Die Anwender können zukünftig die Gestaltung und Darstellung individueller Bildschirmansichten selbst konfigurieren und überflüssige Informationen ausblenden. Mit diesem Konzept beschreitet INDAMED neue Wege auf dem Softwaremarkt. „Für die Suche nach wichtigen Informationen wird in einer Praxissoftware oft zu viel Zeit aufgewendet. Je nach fachlicher Ausrichtung und Arbeitsplatz kann das Praxisteam in MEDICAL OFFICE in Zukunft selbst wählen, welche Informationen auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen und welche nicht", erklärt INDAMED-Vertriebsleiter Andreas Seiller. Auch die Vernetzung von Arzt, Therapeut und Patient spielt im Praxisalltag eine immer wichtigere Rolle: Mit TerMed können ab sofort auch Videosprechstunden in MEDICAL OFFICE vereinbart und durchgeführt werden. Dazu und zu weiteren aktuellen Themen, wie der Umsetzung der Telematikinfrastruktur, wird das INDAMED-Team ebenfalls auf der MEDIZIN 2018 informieren und praxisnahe Tipps geben. Die INDAMED EDV-Entwicklung und Vertrieb GmbH wurde vor über 20 Jahren von Ärzten gegründet. Ihre Gesellschafter sind Ärzte und Informatikingenieure, die in enger Zusammenarbeit Programme für niedergelassene Ärzte, Notfalldienstzentralen, Therapeuten, Ambulanzen ebenso wie für die neuen Formen der Berufsausübungsgemeinschaften entwickeln. Wie schon der Name - INDAMED - INtegrierte DAtenverarbeitung in der MEDizin ausdrückt, ist es Ziel des Unternehmens, Zusammenhänge zu erkennen und zu nutzen und damit einen hohen Rationalisierungs- und Optimierungsgrad zu erreichen. INDAMED gewährleistet die permanente Weiterentwicklung von MEDICAL OFFICE, dem flexibel einsetzbaren Programmsystem für Praxis, Ambulanz und Ärztenetze, das bei der täglichen Arbeit hilft, informiert, koordiniert, dokumentiert und disponiert. MEDICAL OFFICE unterstützt und verbessert den Arbeitsablauf. Es ist ein sicheres Mittel zu medizinischem und wirtschaftlichem Erfolg.

