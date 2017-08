MEHR SCHLAGKRAFT FÜR MITTELSTÄNDLER DURCH „CONSULTING ON DEMAND“

Düsseldorf – Die Mittelstandsberatung Limburg Consulting aus Düsseldorf hat ein Konzept entwickelt, mit dem speziell kleinere und mittlere Unternehmen mehr Schlagkraft bei wichtigen Aufgaben entwickeln können, ohne dabei Ihre Kostenstruktur grundlegend ändern zu müssen.

Was macht Mittelstandsunternehmen stark?

Kleinere und mittlere Unternehmen sind Spezialisten in ihrem Marktsegment. Ihre Unternehmensstruktur und die zugehörigen Abläufe sind auf das jeweilige Tagesgeschäft hin optimiert. Auf ein breites Managementteam und Experten für Sonderaufgaben wird weitestgehend verzichtet. Wesentliche Unternehmensentscheidungen werden daher von der Geschäftsleitung direkt getroffen. So können KMUs schnell, flexibel und kostengünstig agieren und sich im Wettbewerb behaupten.

Was sind die Vorteile der Großunternehmen?

Neben einer Belegschaft für das Tagesgeschäft beschäftigen große Unternehmen zusätzlich eine Reihe von Experten und Manager für Sonderaufgaben und verstärken sich bei Bedarf mit ausgesuchten Beraterteams. Das sorgt für Kompetenz und Schlagkraft bei neuen Herausforderungen.

Schlagkräftige Teams durch Consulting on Demand

Wie können KMU dagegenhalten?

Meist werden zusätzliche Ressourcen und Spezialwissen insbesondere bei KMU nur zeitweise gebraucht. Es ist daher nicht effizient für alle möglichen Aufgaben geeignetes Personal vorzuhalten. Oft werden daher wichtige Optimierungsmaßnahmen auf die lange Bank geschoben, statt sie sofort in Angriff zu nehmen. So werden Chancen vertan und Potenziale bleiben ungenutzt.

Consulting on Demand ermöglicht es auch kleinen und mittleren Unternehmen bei wichtigen Veränderungsprojekten und Strategiefragen auf erfahrene Berater und Interim Manager zurückzugreifen, ohne die eigene Kostenstruktur zu verändern.

Typische Aufgabenstellungen, die das Top Management von Großunternehmen üblicherweise an die nächsten Führungsebenen delegiert, oder deren Bearbeitung Sie bei den entsprechenden Fachabteilungen in Auftrag gibt, werden beim Consulting on Demand unkompliziert an den externen Partner weitergegeben. Dieser kümmert sich sofort um die qualifizierte Erledigung.

Welche Vorteile bringt Consulting on Demand konkret?

„Unseren Kunden ist es besonders wichtig, dass sie einen festen, persönlichen Ansprechpartner bei Ihrem Beratungspartner haben“ betont Peter Schmitt, langjähriger Partner bei Limburg Consulting „So ist höchste Vertraulichkeit auch bei sensiblen Themen gewährleistet. Das ist die Basis für eine dauerhafte Begleitung in allen betrieblichen Lebenslagen“.

Mit Consulting on Demand können Beratungskunden flexibel auf praxiserfahrene Experten und Führungskräfte zugreifen. Dabei gehen sie jedoch keine dauerhaften Verpflichtungen ein, profitieren von fairen Tarifen und erhalten eine Problemlösung „ad hoc“ ohne formalen Vorlauf. Das gilt sowohl für Fachberatung, Sparring und Coaching, als auch für Interim Managementeinsätze.