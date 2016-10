Seit Kurzem hat der Berliner Sänger Klaus Beyer sein drittes Studioalbum „MIT DIR ZUM MOND“ auf dem Markt.

Für Fans von MP3s und Downloads ist dieses Album nun auch in allen gängigen Downloadportalen zum Kauf eingestellt.Dieses Album ist ein wunderbares Schlageralbum, das 21 erstklassige Lieder enthält. Das Album entführt seine Zuhörer zum Mond in den Karneval und an andere romantische Plätze dieser Welt. Der Albumtitel „MIT DIR ZUM MOND“ ist gleichzeitig seine aktuelle Single, die bei vielen Radiosendern sehr oft gespielt wird und gute Hitparaden Platzierungen erreichte.Die Lieder wurden vor allem von Klaus Pelizaeus aber auch von Walter Wessely, Stefan Peters, Andreas Martin ,J .Lühmann und Georgie Dann komponiert. Für die Texte zeigen sich Klaus Pelizaeus, Norbert Hammerschmidt, Dr. Bernd Meinunger, Christoph Kirchberg sowie Thomas Kühn verantwortlich.Durch die Anzahl der Texter und Komponisten entstand ein buntes Schlageralbum, dass die Vielfalt und das Können von Klaus Beyer zeigt. Übrigens, den deutschen Text des Liedes CARNAVAL CARNAVAL hat Klaus Beyer selbst geschrieben. Die bisherigen Auskopplungen schafften es in die Air Play Charts...und die aktuelle Auskopplung ist in verschiedenen Hitparaden platziert (Ant. Brandenburg, Radio VHR, Volldampfradio...).

Desweiteren erscheint im November 2016 sein erstes Weihnachtsalbum "WEIHNACHTEN BIN ICH BEI DIR". Darauf sind traditionelle, neu, von K.Pelizaeus für Klaus komponierte sowie auch seine bekannten Weihnachtslieder enthalten. Auch seine von Arndt Bause geschriebenen Titel sind zu hören und auch 2 von Jörg Lamster komponierte Lieder.

Infoquelle: Büro Klaus Beyer

Mehr Infos zu Klaus Beyer gibt es im Web unter: klausbeyer.com