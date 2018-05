MITOMO Premium Face Mask ist der neue Beautytrend aus Japan

Der Onlineshop http://www.seemyskin.de stellt den neuen Beautytrend aus Japan vor: MITOMO Premium Face Mask. Alle Premium-Masken von MITOMO enthalten Aloeblätter-Extrakt (Aloe barbadensis) und Hyaluronsäure. In den Masken der Premium-Klasse wird ein weicher zarter Stoff der neuen Generation – Tencel – verwendet. Tencel ist ein 100% umweltfreundlicher Faserstoff, der aus Eukalyptusholz hergestellt ist. Dieser Stoff besitzt eine gegen das Bakterienwachstum wirkende Eigenschaft und enthält keine Parabene. Die MITOMO Premium Face Mask ist eine in verschiedenen Pflegewirkstoffen getränkte Tuchmaske, die an Augen, Nase und Mund ausgeschnitten ist und eine Gesichtsform hat. Die Tuchmaske hat ein angenehmes Tragegefühl und durch die ideale Passform lassen sich die Wirkstoffe gleichmäßig auf der Haut verteilen.

Was ist das Geheimnis der japanischen Face Mask? Die Haut nimmt die in der Tuchmaske enthaltenen Pflegewirkstoffe und Feuchtigkeit viel besser auf als beim Auftragen einer Creme oder einem Serum. Es entsteht ein Glow-Effekt, der mehrere Stunden anhält und die Haut sichtbar strahlen lässt. Die Haut fühlt sich nach der Anwendung sofort erfrischt und geschmeidig an. Die Premium Face Mask von MITOMO ist speziell auf verschiedene Hautbedürfnisse zugeschnitten wie Hautrötungen, vergrößerte Poren, Trockenheit oder erste Anzeichen der Hautalterung.

MITOMO Masken sind in Japan hergestellte Gesichtsmasken mit hoher Qualität, die mit Hilfe der östlichen Weisheit dazu beitragen, die Schönheit und Gesundheit der Gesichtshaut zu pflegen. Es ist kein Geheimnis, dass Japaner als eine Nation bekannt sind, die nach einem gesunden Lebensstil streben und besonders viel Wert auf natürliche und traditionelle Lebensmittel und effektive Schönheitsprodukte legen. Viele Menschen versuchen das Schönheitsgeheimnis von japanischen Frauen zu entschlüsseln und zu verstehen, wie es ihnen gelingt, das jugendliche Aussehen zu bewahren.

MITOMO steht für innovative und hochwertige Qualität – Made in Japan.

Mehr über See My Skin erfahren Sie auf der Webseite http://www.seemyskin.de