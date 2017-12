MOCOPINUS mit dem Woody Award 2017 in Gold ausgezeichnet. Bestnoten für das Terrassensystem PINUTEX.

Bereits zum 12. Mal hat der Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. (GD Holz) auf dem Branchentag Holz 2017 in Köln den Woody Award verliehen.

Ausgezeichnet wurden Unternehmen aus dem Holzhandel und der Holzindustrie, die mit neuen Ideen, Konzepten und Problemlösungen die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Branche aufzeigen. Die Rekordbeteiligung von 38 Bewerbungen machte es der fachkundigen Jury, bestehend aus Katja Weingartz (Weingartz-Consult, Düsseldorf), Jens Blume (Blume Holz- und Bauelemente Fachmärkte, Bad Arolsen) und Hein Denneboom (GD Holz. Berlin) nicht leicht, die Preisträger in den vier Kategorien zu ermitteln.

Mit der erstmaligen Teilnahme am Wettbewerb um den begehrten Woody Award konnte sich MOCOPINUS gleich gegen namhafte Marken, wie Egger und Hamberger, durchsetzen. Der Innovationsführer im Hobelwarenbereich wurde in der Kategorie „Innovatives Produkt“ mit dem höchsten Preis in Gold geehrt. PINUTEX, das Komplettsystem für Holzterrassen aus robuster Sibirischer Lärche überzeugte die Jury mit seiner natürlichen Optik, hohen Langlebigkeit, einfachen Montage und einem völlig neuen Oberflächendesign. Die aufrecht stehenden Profile punkten durch eine absolut plane Oberfläche und lassen sich mehrmals abschleifen. Zudem sind alle Modulvarianten mit formstabilen Rechen zu verlegefertigen Einheiten montiert.

Eric Erdmann, CMO Marketing/Vertrieb (3.v.l.) nahm die Auszeichnung in Köln entgegen. Foto GD Holz

Die feierliche Preisverleihung fand am Dienstag, 14. November statt. „Wir freuen uns sehr über die renommierte Auszeichnung. Mit dem Woody Award in Gold konnten wir unsere hohe Innovationskraft erfolgreich unter Beweis stellen, kommentiert Eric Erdmann, CMO Marketing/Vertrieb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mocopinus.com

