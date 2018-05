MOCOPINUS verstärkt die Geschäftsführung

Mit einem kontinuierlich hohen Umsatzplus ist die MOCOPINUS GmbH & Co. KG weiter auf Erfolgskurs.

Zum Wachstum des Unternehmens trägt insbesondere die neue kundenorientierte Vertriebsausrichtung bei. Dazu setzt der Innovationsführer im Hobelwarenbereich die Bündelung seiner Kernkompetenzen im Hobeln und Applizieren von Oberflächen verbunden mit einer qualifizierten Beratung für individuelle Anwendungslösungen ein. Sonderanfertigungen nach spezifischen Anforderungen gehören in der Produktwelt von MOCOPINUS zum Angebot. Anfang letzten Jahres hat Eric Erdmann, CMO Marketing/Vertrieb, die innovative Vertriebsphilosophie im Markt erfolgreich etabliert. Jetzt wurde der Prokurist als weiterer Geschäftsführer ab Juni in die Unternehmensleitung berufen.

Seine berufliche Laufbahn hat Eric Erdmann (30) in der Unternehmensgruppe mit einer Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Einzelhandel im Jahr 2006 begonnen. Danach folgte berufsbegleitend ein Studium MBA, M.A.

Eric Erdmann wird als weiterer Geschäftsführer mit Ulrich Braig das Unternehmen leiten. Foto:Mocopinus

und B.A. und die Positionen als Vertriebs- und Produktmanager sowie Leiter Marketing und Produktmanagement. Seit 2016 ist er CMO und Prokurist und blickt heute auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Unternehmen und in der Branche zurück. „Eric Erdmann hat einen großen Anteil am Erfolg von MOCOPINUS und wird seine bisherige Funktion als CMO Marketing/Vertrieb auch über die neuen Aufgaben hinaus weiter beibehalten. Im Team wollen wir in der Unternehmensleitung gemeinsam unsere Marktposition in Europa verstärkt ausbauen“, kommentiert Geschäftsführer Ulrich Braig.

Weitere Informationen unter http://www.mocopinus.com

