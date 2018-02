MPC MS „Santa-B Schiffe“ mbH & Co. KG: OLG Köln verurteilt Bank wegen verschwiegener Rückvergütungen

Das Oberlandesgericht Köln als Berufungsgericht in zweiter Instanz entschied in einer Angelegenheit eines Ehepaars, die den Schiffsfonds MPC MS „Santa-B Schiffe“ mbH & Co. KG zeichneten, gegen die vermittelnde Bank.

Die Ausgangssituation war, dass die Kläger auf die Vermittlung ihres Anlageberaters eine Geldanlage tätigten, indem sie ihr Geld in dem Schiffsfonds MPC MS „Santa-B Schiffe“ mbH & Co. KG investierten. Die Anleger waren der Ansicht, falsch beraten worden zu sein. Dabei beriefen sie sich u.a. darauf, dass ihnen Rückvergütungen verschwiegen wurden. Aufklärungspflichtige Rückvergütungen sind Provisionen, die aus offen ausgewiesenen Positionen, wie z.B. Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen an die beratende Bank gezahlt werden. Die beklagte Bank verteidigte sich u.a. damit, dass ihren Kunden ein Prospekt vorgelegen habe, ohne sich über eine genaue Prospektübergabe erklären zu können. Dazu berief sich der als Zeuge vernommene Anlageberater der Bank darauf, wie er üblicherweise seine Kunden informiere. Wenn noch das erstinstanzliche Gericht die Klage abwies, sah in der Berufungsinstanz das Oberlandesgericht Köln es als erwiesen an, dass die Sparkasse es unterliess, die Kläger über Rückvergütungen zu informieren. Die Beklagte konnte die Vermutung für aufklärungsrichtiges Verhalten nicht widerlegen. Nachdem sodann Vergleichsverhandlungen scheiterten, entschloss sich die Beklagte für ein Teilanerkenntnis. Im Ergebnis wurde die Bank durch das Oberlandesgericht Köln im Wege eines Teilanerkenntnis- und Schlussurteils verurteilt. Demgemäß wird bei Vorteilsausgleichung rückabgewickelt. Damit wurde das Ziel der Kläger erreicht. Rechtsanwalt Renner äußerte dazu: „Ich fordere, dass Banken ihre Kunden vor der Anlageentscheidung über Vertriebsprovisionen aufzuklären haben. Denn dem Bankkunden sollte ermöglicht sein, das Umsatzinteresse seiner Bank einzuschätzen und sich ein Urteil zu bilden, ob seine Bank eine Empfehlung nur aus einem eigenen Verdienstinteresse ausspricht. Wenn eine Bank das aber unterlässt, dann macht sie sich schadensersatzpflichtig und muss rückabwickeln.“

http://www.kanzlei-renner.de/MPC_Fonds.html#MPC283.3

